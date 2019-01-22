Orion Span к 2021 году создаст на орбите Земли первый космический отель Aurora Station





Такой туристический отель в условиях космоса планируют размещать непосредственно в рамках космической станции. Он будет в себя включать ряд отсеков. Такую станцию собираются разместить примерно в 320 километрах от земной поверхности, и проживание там для туристов будет выливаться в немалую «копеечку». В таком космическом отеле могут находиться до четырёх туристов, а также двух членов экипажа.Двенадцатидневное пребывание в люксовом космическом отеле будет расцениваться в 9 500 000 долларов. За данную сумму богатым туристам предоставляется возможность понаблюдать за восходами Светила, а также насладиться грандиозными космическими пейзажами. Космические туристы смогут в любой момент в режиме видеосвязи пообщаться со своими родными и близкими, находящимися на Земле. Специалисты компании для комфортного отдыха оборудуют ячейки, предназначенные для сна. При этом питание подразумевает специальные космические блюда высшего уровня.Перед тем, как попасть в такого рода отель, каждый турист должен пройти трёхмесячный курс специальной подготовки, чтобы поучить «Сертификат астронавта Orion Span». Сейчас представители фирмы ищут потенциальных инвесторов.