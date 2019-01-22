Сергей Бондарчук младший и Татиана Мамиашвили намерены развестись

Свадьбу 28-летний сын кинорежиссера Федора Бондарчука и Татиана Мамиашвили (девичья фамилия) сыграли в 2012 году. На церемонию бракосочетания пришло множество гостей, среди которых отметились отец Таты — олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Михаил Мамиашвили, Наталья Тимакова, Валентин Юдашкин и другие политические деятели и звезды шоу-бизнеса.После громкой свадьбы молодожены вели не менее активную светскую жизнь. Они вместе посещали множество мероприятий, позировали для фотографов и снимались для обложек глянцевых журналов. Официально о разрыве отношений Сергей и Татиана Бондарчук пока не заявляли.