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Сергей Бондарчук младший и Татиана Мамиашвили намерены развестись

Сергей и Татиана Бондарчук решили развестись, сейчас супруги подготавливают все необходимые для этого процесса документы. В какой момент времени у них начался разлад, и что послужило тому причиной сейчас сказать невозможно, однако Татиана Бондарчук уже давно не носит обручальное кольцо, а Новый год встречала с их общими детьми — Верой и Маргаритой.
Сергей Бондарчук младший и Татиана Мамиашвили намерены развестись

Свадьбу 28-летний сын кинорежиссера Федора Бондарчука и Татиана Мамиашвили (девичья фамилия) сыграли в 2012 году. На церемонию бракосочетания пришло множество гостей, среди которых отметились отец Таты — олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Михаил Мамиашвили, Наталья Тимакова, Валентин Юдашкин и другие политические деятели и звезды шоу-бизнеса.

После громкой свадьбы молодожены вели не менее активную светскую жизнь. Они вместе посещали множество мероприятий, позировали для фотографов и снимались для обложек глянцевых журналов. Официально о разрыве отношений Сергей и Татиана Бондарчук пока не заявляли.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:13

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