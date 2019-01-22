На пляж Австралии выбросило похожую на причёску Трампа медузу





В австралийском Новом Южном Уэльсе на пляж выбросило медузу, которую до этого местные жители никогда не видели. Животное, похожее на желе горчичного цвета, настолько озадачило очевидца, что он поспешил сфотографировать находку и отправить снимок в Сеть. Вскоре им поделились и другие пользователи интернета, назвав существо "шиньоном Трампа", поскольку оно напомнило людям причёску американского президента.Снизу медуза имеет необычные маленькие волоски. Как позже объяснили морские исследователи из центра Сапфир-Кост, на берегу оказалась лишь часть морского обитателя. Медуза jelly blubber имеет щупальца, которые по какой-то причине потеряла. Данное животное, также называемое голубой жировой медузой, обитает в Индо-Тихоокеанском регионе.На восточном побережье Австралии их встречается особенно много. Помимо жёлтого, существо имеет голубой, белый и коричневый окрас. Питается медуза ракообразными и планктоном, вырастая до 45 сантиметров.