АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Таяние льдов Гренландии достигло точки невозврата
EUR 75.55 USD 66.36
Курс валют на 22.01.2019

На пляж Австралии выбросило похожую на причёску Трампа медузу

На пляж Австралии выбросило похожую на причёску Дональда Трампа медузу. Снимки морского обитателя обрели популярность в Сети.
На пляж Австралии выбросило похожую на причёску Трампа медузу

В австралийском Новом Южном Уэльсе на пляж выбросило медузу, которую до этого местные жители никогда не видели. Животное, похожее на желе горчичного цвета, настолько озадачило очевидца, что он поспешил сфотографировать находку и отправить снимок в Сеть. Вскоре им поделились и другие пользователи интернета, назвав существо "шиньоном Трампа", поскольку оно напомнило людям причёску американского президента.
На пляж Австралии выбросило похожую на причёску Трампа медузу

Снизу медуза имеет необычные маленькие волоски. Как позже объяснили морские исследователи из центра Сапфир-Кост, на берегу оказалась лишь часть морского обитателя. Медуза jelly blubber имеет щупальца, которые по какой-то причине потеряла. Данное животное, также называемое голубой жировой медузой, обитает в Индо-Тихоокеанском регионе.

На восточном побережье Австралии их встречается особенно много. Помимо жёлтого, существо имеет голубой, белый и коричневый окрас. Питается медуза ракообразными и планктоном, вырастая до 45 сантиметров.



 
+Дзен +Яндекс новости
В мире
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:01

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Orion Span к 2021 году создаст на
Сергей Бондарчук младший и Татиана
На пляж Австралии выбросило похожую на
Dodge Challenger может получить
Леонид Ярмольник отмечает 65-летие
Подруги Ксении Бородиной приняли Ольгу
Ученые обнаружили в костях человека
Смартфон Meizu Note 9 в рамках
Гарик Харламов предупредил поклонников
Mercedes-Benz и BMW могут объединиться
Меган Маркл была замечена за ланчем в
Samsung разработала миниатюрный сенсор
Супруг Собчак Максим Виторган подрался
В Китае обнаружена 300-метровая
Apple собирается выпустить беспроводную
"Умные" часы Samsung Gear S3 получили
Анастасия Решетова поделилась
Алёна Рапунцель: «Иногда Илья Яббаров
Участница "Фабрики звёзд" Алекса
Солист группы MBAND Артем Пиндюра
Гинеколог из США развеяла мифы об уходе
Эксперты назвали 5 рецептов народной
Отказавшаяся от мести Регина Тодоренко
После тяжелого расставания с Гуфом Кети
Vuhl презентовала новую версию
В Индии младенца закопали заживо из-за
Таяние льдов Гренландии достигло точки
Иосиф Пригожин и Валерия показали
Сергей Шнуров в стихах усмехнулся над
Ксения Бородина оправдала свое
Просмотреть все новости