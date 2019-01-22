Dodge Challenger может получить электрический мотор





На ежегодном автошоу, которое проходит в городе Детройт (штат Мичиган, США), гендиректор Майк Мэнли отметил, что они хотят заменить устаревшую платформу автомобиля на более современную и технологичную. Некоторые специалисты предположили, что в первую очередь дело коснется двигателя, который может оказаться 2-литровым с четырьмя цилиндрами. Он может быть похож на мотор FCA с электрическим наддувом.Майк Мэнли заявил, что пришло время для развития устаревших технологий. Тем более, что благодаря этому появляется вариант установить иную силовую установку, что даст возможность снизить нагрузку. Когда эти автомобили получат электромотор, то на самом деле станут действительно современными, убеждены эксперты.