Леонид Ярмольник отмечает 65-летие





Леонид Ярмольник - уроженец Приморского края. После окончания Щукинского театрального училища на протяжении нескольких лет трудился в Театре на Таганке. Впервые артист приобрел популярность после номера в телепрограмме «Вокруг смеха», в которой он изображал цыплёнка табака. Первую роль актёр сыграл в киноленте «Тот самый Мюнхгаузен» Марка Захарова. На счету Леонида Исааковича свыше шестидесяти кинокартин.Стоит отметить, что этой осенью зритель сможет увидеть полнометражный фильм Валерия Тодоровского «Одесса», в котором главную роль сыграл Леонид Ярмольник. Он пока не знает, будет ли принимать участие в новых проектах. При этом артист не представляет свою жизнь без дальнейшего творческого развития. Леонид Исаакович также отметил, что в данный период играет в спектакле «И снова с наступающим» вместе с известным ведущим Николаем Фоменко.