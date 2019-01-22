Подруги Ксении Бородиной приняли Ольгу Орлову в свою «Прачку»

«Когда просто хо-ро-шо с Бородиной», - написала Орлова.

«Орлова, а Вам не стыдно перед Бузовой? Почему Вы с Бородиной никогда ее не зовете на вечеринку?», - продолжают спрашивать подписчики.

Ольгу Орлову на реалити-шоу «Дом-2» пригласили не так давно. И если сначала знаменитость то и дело критиковали и постоянно указывали ей на ее место, то на сегодняшний день Орлову не только любят и уважают, но и даже приняли в клуб подружек Бородиной.Большая часть поклонников Ксении Бородиной уже давно называет клуб телезнаменитости «Прачкой», а все из-за того, что ведущая скандальной телестройки со своими приятельницами буквально каждую неделю устраивают себе посиделки до поздней ночи, а временами и даже до утра.О том, что Орлову приняли в «Прачку» Бородиной, интернет-пользователи узнали через Instagram, где Ольга и Ксения опубликовали совместные фотографии и множество Stories, на которых зафиксирована их очередная вечеринка. Нужно сказать, что один из своих снимков с того вечера Ольга подписала довольно мило.Стоит подчеркнуть, что кадры Ксении и Ольги с тех посиделок с подружками не остались незамеченными. Фолловеры один за другим принялись высказывать свое мнение по поводу принятия Орловой в легендарную «Прачку» Бородиной. А некоторые из читателей даже указали ведущим «Дома-2» на то, что они опять не пригласили к себе Ольгу Бузову.