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Ученые обнаружили в костях человека новый тип кровеносных сосудов

Немецкие ученые обнаружили в костях человека новый тип кровеносных сосудов, неизвестный науке. Скрытые проходы, пересекающие органы, изначально были найдены у мышей во время одного из экспериментов. Такое открытие может перевернуть представления о центральной анатомической структуре, сообщает Science Alert.

Ученые обнаружили в костях человека новый тип кровеносных сосудов

Представители Университета Дуйсбург-Эссен заметили: сеть мелких кровеносных сосудов представляет из себя секретную систему, расположенную внутри костей. Она позволяет иммунным клеткам двигаться по всему телу. По словам иммунолога Маттиаса Гюнцера, подобная центральная анатомическая структура не известна науке и не описана ни в одном учебнике.

Иммунолог исследовал флуоресцентноокрашенные кровяные клетки у грызунов и обнаружил, что они легко проходят через твердую кость. Затем он с коллегами использовал этилциннамат, чтобы сделать прозрачными кости мышей. Это дало возможность найти в кости голени подопытных свыше 1000 маленьких сосудов, через которые проходит 80% артериальной крови и 59% - венозной. Новые сосуды получили название транскортикальных.

После проведения МРТ ноги Маттиаса Гюнцера были замечены крошечные отверстия в кости, как и у мышей, и приняли их как доказательство наличия новых сосудов у человека. Это также косвенно подтверждает методика экстренных внутрикостных вливаний, долгое время применяемая для "оживления" солдат.
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Ученые удивлены таким открытием: "Мы нашли кровеносные сосуды там, где и не подозревали найти". Человеческая анатомия скрывает ещё множество загадок, неизвестных науке.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:30

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