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Смартфон Meizu Note 9 в рамках бенчмарка AnTuTu набрал 170 тысяч баллов

Смартфон версии Note 9 фирмы Meizu в рамках AnTuTu смог набрать 170 тыс. баллов. Устройство, имеющее модельный номер M923Q, было сертифицировано организацией Bluetooth SIG.

Смартфон Meizu Note 9 в рамках бенчмарка AnTuTu набрал 170 тысяч баллов

Получение сертификата версии Note 9 свидетельствует о скором выходе модели. Джек Вонг, являющийся одним из действующих руководителей фирмы Meizu, анонсировал ряд характеристик устройства. Новый гаджет оснащают 6,3-дюймовым дисплеем, который имеет каплевидный вырез непосредственно для фронтальной камеры. Ещё модель получила однокристальную систему Snapdragon 675.

Для сдвоенной камеры предусматривается датчик на 48 мегапикселей. Ёмкость аккумуляторной батареи составляет 4000 мАч. Note 9 в рамках популярного бенчмарка смог набрать свыше 170 000 баллов.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:18

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