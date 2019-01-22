Гарик Харламов предупредил поклонников о деятельности мошенников от его имени

"Очередные проходимцы пытаются заработать денег на моём имени! Не ведитесь на обман!" - пишет артист.

На странице Харламова появился пост о мошенническом аккаунте в Instagram, на котором проходил несуществующий розыгрыш. От имени резидента Comedy Club пользователям предлагали пройти опрос, в ходе которого организаторы раздадут призы. Участникам обещали машины и даже квартиры, однако Харламов попросил не верить словам аферистов.Поклонники поблагодарили Харламова за бдительность и предложили ему обратиться с заявлением в полицию. Ранее на имени звезды мошенники неоднократно пытались нажиться с помощью фанатской аудитории.Недавний случай незаконного сбора денег связан также с Полиной Гагариной и Димой Биланом. Желающих обещали снять в новом клипе исполнителей, который последние в реальности даже не планировали.