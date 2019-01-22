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Гарик Харламов предупредил поклонников о деятельности мошенников от его имени

Гарик Харламов предупредил поклонников о деятельности мошенников в Instagram от его имени. Артист попросил пользователей соцсети не отдавать денег злоумышленникам.
Гарик Харламов предупредил поклонников о деятельности мошенников от его имени

На странице Харламова появился пост о мошенническом аккаунте в Instagram, на котором проходил несуществующий розыгрыш. От имени резидента Comedy Club пользователям предлагали пройти опрос, в ходе которого организаторы раздадут призы. Участникам обещали машины и даже квартиры, однако Харламов попросил не верить словам аферистов.

"Очередные проходимцы пытаются заработать денег на моём имени! Не ведитесь на обман!" - пишет артист.

Поклонники поблагодарили Харламова за бдительность и предложили ему обратиться с заявлением в полицию. Ранее на имени звезды мошенники неоднократно пытались нажиться с помощью фанатской аудитории.

Недавний случай незаконного сбора денег связан также с Полиной Гагариной и Димой Биланом. Желающих обещали снять в новом клипе исполнителей, который последние в реальности даже не планировали.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:13

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