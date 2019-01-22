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Samsung разработала миниатюрный сенсор ISOCELL Slim 3T2 для безрамочных смартфонов

Южнокорейская компания Samsung создала миниатюрный сенсорный датчик ISOCELL Slim 3T2 для безрамочных смартфонов и моделей с отверстиями в дисплее. Новый сенсор для мобильных камер предназначен для современных особо тонких устройств, он позволяет производителям мобильных гаджетов экспериментировать с дизайном смартфонов.
Samsung разработала миниатюрный сенсор ISOCELL Slim 3T2 для безрамочных смартфонов

По словам главы подразделения по разработке и продвижению высокоинтегрированных чипов Джинхуна Квона, ISOCELL Slim 3T2 стал для компании Samsung самым миниатюрным и универсальным 20-мегапиксельным датчиком изображения. Сенсор упакован в миниатюрный модуль, диагональ которого составляет 5,1 мм, поэтому проблем с его размещением даже в ультратонких гаджетах возникнуть не должно.

Благодаря новейшим технологиям Samsung ISOCELL Plus и Samsung Tetracell фотографии получаются более четкими, они имеют насыщенный цвет и превосходную детализацию. Массовое производство сенсорного датчика для мобильных камер ISOCELL Slim 3T2 начнется в первом квартале 2019 года.



 
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Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:45

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