Samsung разработала миниатюрный сенсор ISOCELL Slim 3T2 для безрамочных смартфонов





По словам главы подразделения по разработке и продвижению высокоинтегрированных чипов Джинхуна Квона, ISOCELL Slim 3T2 стал для компании Samsung самым миниатюрным и универсальным 20-мегапиксельным датчиком изображения. Сенсор упакован в миниатюрный модуль, диагональ которого составляет 5,1 мм, поэтому проблем с его размещением даже в ультратонких гаджетах возникнуть не должно.Благодаря новейшим технологиям Samsung ISOCELL Plus и Samsung Tetracell фотографии получаются более четкими, они имеют насыщенный цвет и превосходную детализацию. Массовое производство сенсорного датчика для мобильных камер ISOCELL Slim 3T2 начнется в первом квартале 2019 года.