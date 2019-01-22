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Меган Маркл была замечена за ланчем в обычном ресторане

Меган Маркл после свадьбы с принцем Гарри перестала появляться в общественных местах за исключением официальных визитов. Но внезапно Герцогиню Сассексскую заметили за ланчем в стенах обычного ресторана, куда она пришла как простой житель Лондона.

Меган Маркл была замечена за ланчем в обычном ресторане


В ресторане Chucs Маркл обсуждала какие-то дела с Кристианом Джонсом, являющимся замдиректора по связям с общественностью. Экс-актриса попыталась быть незамеченной, однако она все же попала в объектив камер папарацци. Герцогиня Сассексская была одета в джинсы для беременных Hennes & Mauritz, пальто, а в ее руках находилась сумка Mulberry, что выглядело просто, но стильно.

По мнению стилистов, сочетание простых вещей создало яркий образ Маркл. Стоит отметить, что супруга принца Гарри в последнее время появляется на людях в строгих нарядах. Она старается придерживаться дресс-кода королевской четы, однако у нее не всегда это получается.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:56

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