"Юность в сапогах": Как изменились актеры сериала "Солдаты" спустя 15 лет?





Когда начинались съемки сериала «Солдаты» Александр Лымарев был начинающим актером. На его счету было несколько фильмов, где он исполнял в основном эпизодические роли. В проекте Лымареву досталась роль Михаила Медведева. Когда в следующем сезоне данный герой исчез из сюжета, поклонники отмечали, что проект многое потерял.Сам же Лымарев проснулся знаменитым после премьеры сериала «Солдаты». Многие в жизни спрашивали, действительно ли он поход на своего персонажа, или же это просто была хорошая актерская игра. Сам артист признавался, что ничего общего с Михаилом Медведевым у него нет.После комедийного сериала Лымарев стал активнее сниматься в кино и часто появляться на сцене театра. У знаменитости есть мечта – снять собственную короткометражку.Павел Кассинский в сериале «Солдаты» сыграл сержанта Рылеева. Еще в детском возрасте у него начали проявляться задатки актера, в частности, его приглашали на съемки юмористического журнала «Ералаш».После проекта «Солдаты» Кассинский снялся еще в ряде ситкомов, среди которых «СашаТаня», «Интерны». Также он был задействован в проектах «И все-таки я люблю», «Угон», «Мой муж».Максим Коновалов в сериале «Солдаты» сыграл сержанта Прохорова. Он пришел в сериал на смену Рылеева. Запомнился зрителю следующими высказываниями: «Все, теперь я ваша мамка!», «Начинаем праздничную дискотеку, посвященную 100 дням до приказа!», «Чтобы я так за два месяца до дембеля сортиры драил!».До старта проекта «Солдаты» Максим Коновалов преимущественно играл на театральной сцене. Самой успешной считается роль актера в криминальной кинокартине «Бумер» (2003), где он сыграл Леху «Киллу». Этот фильм получил большой успех в прокате. После нескольких сезонов «Солдаты» Коновалов продолжил выходить на сцену театра и сниматься в фильмах, но роли являются преимущественно эпизодическими.Коновалов в 34 года вступил в брак с женщиной по имени Светлана, которая является учительницей по профессии. В семье растет сын Михаил и дочери Мария, Ирина.В сериале «Солдаты» Юрий Сафаров сыграл роль сержанта Фомина. Он является грузинским актером театра и кино. После завершения съемок сериала Сафарова ждала череда успешных проектов, среди которых следующие: «Под ливнем пуль», «На игре», «Кармелита», «На глубине», «Утомленные солнцем -2».Моховиков является уроженцем Таллина, до старта проекта «Солдаты» он уже снимался в большом кино и нескольких сериалах, однако роли были преимущественно небольшими. Персонаж Моховикова Кузьма Соколов стал одним из самых любимых у зрителей.После съемок в «Солдатах» к актеру пришла самая настоящая популярность. Он стал востребованным не только в кино, но и на телевидении, ему предлагали работу в полнометражных картинах и отечественных сериалах.Стоит отметить, что Моховиков ярко заявил о себе в фильмах «Вий», «Отзвук», «Под ливнем пуль». Сейчас он продолжает актерскую деятельность.В детстве Ольга Фадеева стремилась стать балериной, пойдя по стопам своих родителей. Сериал «Солдаты» и роль Ирины Пелеевой послужили для нее своеобразным трамплином, как и для многих ее коллег по цеху.После выхода проекта карьера Фадеевой стремительно пошла вверх. Она считается одной из наиболее востребованных актрис в России. На счету знаменитости такие проекты как «Кровь с молоком», «Цыганки», «Чужие тайны», «Синие ночи».Отец Антона Эльдарова – известный писатель-сказочник Игорь Фарбаржевич. Именно он привил сыну любовь к сфере искусства. После школы Антон Эльдаров поступил во ВГИК, некоторое время актер играл в театре, но потом спонтанно попал в кино.В сериале «Солдаты» артист сыграл украинца по фамилии Гунько. Его игра настолько понравилась зрителям, режиссерам и продюсерам, что ему стали массово предлагать новые проекты. Эльдаров никогда не отличался переборчивостью, поэтому готов был браться практически за любую работу.В связи с этим фильмография актера насчитывает свыше 40 кинокартин. Также Эльдаров нашел себя в озвучке иностранных фильмов. Его голосом говорят герои различных зарубежных картин. В этой сфере на счету Эльдарова выше сотни анимационных лент и художественных фильмов.Актер Мамадаков считается одним из наиболее харизматичных в сериале. В проекте он сыграл роль повара Вакутагина. До сих пор артист с улыбкой вспоминает коллектив, вместе с которым работал над сериалом. К слову, именно он принес Мамадакову славу и признание.На сегодняшний день артист является востребованным. На его счету такие картины: «София», «Москва. Центральный округ», «Московский дворик», «Стройка», «Защита свидетелей», «Поворот наоборот», «Монгол», «9 рота», «Точка», «28 панфиловцев», «Звездная любовь», «Везучий случай».Уроженец Алтая также занимается возрождением национального театра. Также он пытается пробовать свои силы в качестве режиссера.В завершении стоит упомянуть о таких известных артистах как Алексей Маклаков, Роман Мадянов, Алексей Ошурков. На момент премьеры «Солдатов» они уже были популярными актерами.