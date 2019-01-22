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"Юность в сапогах": Как изменились актеры сериала "Солдаты" спустя 15 лет?
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"Юность в сапогах": Как изменились актеры сериала "Солдаты" спустя 15 лет?

В 2004 году на канале РЕН ТВ вышел сериал про армию «Солдаты». Проект оказался настолько успешным, что продюсерский центр «Леан-М» решил снять еще несколько сезонов. В этой статье давайте вспомним главных героев ленты и посмотрим, как они изменились за 15 лет.
"Юность в сапогах": Как изменились актеры сериала "Солдаты" спустя 15 лет?

Александр Лымарев

Когда начинались съемки сериала «Солдаты» Александр Лымарев был начинающим актером. На его счету было несколько фильмов, где он исполнял в основном эпизодические роли. В проекте Лымареву досталась роль Михаила Медведева. Когда в следующем сезоне данный герой исчез из сюжета, поклонники отмечали, что проект многое потерял.
"Юность в сапогах": Как изменились актеры сериала "Солдаты" спустя 15 лет?

Сам же Лымарев проснулся знаменитым после премьеры сериала «Солдаты». Многие в жизни спрашивали, действительно ли он поход на своего персонажа, или же это просто была хорошая актерская игра. Сам артист признавался, что ничего общего с Михаилом Медведевым у него нет.
После комедийного сериала Лымарев стал активнее сниматься в кино и часто появляться на сцене театра. У знаменитости есть мечта – снять собственную короткометражку.

Павел Кассинский

Павел Кассинский в сериале «Солдаты» сыграл сержанта Рылеева. Еще в детском возрасте у него начали проявляться задатки актера, в частности, его приглашали на съемки юмористического журнала «Ералаш».
"Юность в сапогах": Как изменились актеры сериала "Солдаты" спустя 15 лет?

После проекта «Солдаты» Кассинский снялся еще в ряде ситкомов, среди которых «СашаТаня», «Интерны». Также он был задействован в проектах «И все-таки я люблю», «Угон», «Мой муж».

Максим Коновалов

Максим Коновалов в сериале «Солдаты» сыграл сержанта Прохорова. Он пришел в сериал на смену Рылеева. Запомнился зрителю следующими высказываниями: «Все, теперь я ваша мамка!», «Начинаем праздничную дискотеку, посвященную 100 дням до приказа!», «Чтобы я так за два месяца до дембеля сортиры драил!».
"Юность в сапогах": Как изменились актеры сериала "Солдаты" спустя 15 лет?

До старта проекта «Солдаты» Максим Коновалов преимущественно играл на театральной сцене. Самой успешной считается роль актера в криминальной кинокартине «Бумер» (2003), где он сыграл Леху «Киллу». Этот фильм получил большой успех в прокате. После нескольких сезонов «Солдаты» Коновалов продолжил выходить на сцену театра и сниматься в фильмах, но роли являются преимущественно эпизодическими.

Коновалов в 34 года вступил в брак с женщиной по имени Светлана, которая является учительницей по профессии. В семье растет сын Михаил и дочери Мария, Ирина.

Юрий Сафаров

В сериале «Солдаты» Юрий Сафаров сыграл роль сержанта Фомина. Он является грузинским актером театра и кино. После завершения съемок сериала Сафарова ждала череда успешных проектов, среди которых следующие: «Под ливнем пуль», «На игре», «Кармелита», «На глубине», «Утомленные солнцем -2».
"Юность в сапогах": Как изменились актеры сериала "Солдаты" спустя 15 лет?

Иван Моховиков

Моховиков является уроженцем Таллина, до старта проекта «Солдаты» он уже снимался в большом кино и нескольких сериалах, однако роли были преимущественно небольшими. Персонаж Моховикова Кузьма Соколов стал одним из самых любимых у зрителей.
"Юность в сапогах": Как изменились актеры сериала "Солдаты" спустя 15 лет?

После съемок в «Солдатах» к актеру пришла самая настоящая популярность. Он стал востребованным не только в кино, но и на телевидении, ему предлагали работу в полнометражных картинах и отечественных сериалах.

Стоит отметить, что Моховиков ярко заявил о себе в фильмах «Вий», «Отзвук», «Под ливнем пуль». Сейчас он продолжает актерскую деятельность.

Ольга Фадеева

В детстве Ольга Фадеева стремилась стать балериной, пойдя по стопам своих родителей. Сериал «Солдаты» и роль Ирины Пелеевой послужили для нее своеобразным трамплином, как и для многих ее коллег по цеху.
"Юность в сапогах": Как изменились актеры сериала "Солдаты" спустя 15 лет?

После выхода проекта карьера Фадеевой стремительно пошла вверх. Она считается одной из наиболее востребованных актрис в России. На счету знаменитости такие проекты как «Кровь с молоком», «Цыганки», «Чужие тайны», «Синие ночи».

Антон Эльдаров

Отец Антона Эльдарова – известный писатель-сказочник Игорь Фарбаржевич. Именно он привил сыну любовь к сфере искусства. После школы Антон Эльдаров поступил во ВГИК, некоторое время актер играл в театре, но потом спонтанно попал в кино.
"Юность в сапогах": Как изменились актеры сериала "Солдаты" спустя 15 лет?

В сериале «Солдаты» артист сыграл украинца по фамилии Гунько. Его игра настолько понравилась зрителям, режиссерам и продюсерам, что ему стали массово предлагать новые проекты. Эльдаров никогда не отличался переборчивостью, поэтому готов был браться практически за любую работу.

В связи с этим фильмография актера насчитывает свыше 40 кинокартин. Также Эльдаров нашел себя в озвучке иностранных фильмов. Его голосом говорят герои различных зарубежных картин. В этой сфере на счету Эльдарова выше сотни анимационных лент и художественных фильмов.

Амаду Мамадаков

Актер Мамадаков считается одним из наиболее харизматичных в сериале. В проекте он сыграл роль повара Вакутагина. До сих пор артист с улыбкой вспоминает коллектив, вместе с которым работал над сериалом. К слову, именно он принес Мамадакову славу и признание.
На сегодняшний день артист является востребованным. На его счету такие картины: «София», «Москва. Центральный округ», «Московский дворик», «Стройка», «Защита свидетелей», «Поворот наоборот», «Монгол», «9 рота», «Точка», «28 панфиловцев», «Звездная любовь», «Везучий случай».
"Юность в сапогах": Как изменились актеры сериала "Солдаты" спустя 15 лет?

Уроженец Алтая также занимается возрождением национального театра. Также он пытается пробовать свои силы в качестве режиссера.
В завершении стоит упомянуть о таких известных артистах как Алексей Маклаков, Роман Мадянов, Алексей Ошурков. На момент премьеры «Солдатов» они уже были популярными актерами.



 
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Культура / Авторские новости
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 21:49

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