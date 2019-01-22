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В Китае обнаружена 300-метровая глубочайшая голубая дыра

На Парасельских островах в Китае обнаружена 300-метровая голубая дыра. Естественный водный резервуар является самым глубоким из известных человечеству.
В Китае обнаружена 300-метровая глубочайшая голубая дыра

В городе Саньша открыта голубая дыра Юнълэ, превосходящая на 100 метров пещеру Дину на Багамах. Как передаёт китайский центр океанического прогнозирования, в диаметре воронка составляет 130 метров, ближе ко дну сужаясь до 36 метров. Хотя тектоническая дыра не сообщена с акваторией, в её водах живут 20 видов морских животных и рыб.

Наклон Юнълэ почти вертикальный. На данный момент властями Саньша принят ряд необходимых мер по сохранению пещеры и изучению её структуры.

В освоении подобных голубых дыр, помимо научных специалистов, заинтересованы дайверы. В переводе Юнълэ обозначает "Вечную радость". Образовалась она из-за разрушения горных пород, заполняясь морской водой.

Находясь в акваториях, голубые дыры выделяются насыщенным синим цветом, поскольку поглощают большое количество лучей солнца. Самыми известными пещерами в мире являются египетская Дахаба и дыра у берегов Белиза.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:23

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