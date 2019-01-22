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Супруг Собчак Максим Виторган подрался с Константином Богомоловым

Муж бывшей телеведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Собчак, актер Максим Виторган подрался с Константином Богомоловым в центре Москвы.

Как сообщают свидетели, российский режиссер возвратился с улицы в ресторан с разбитым носом, но обращаться за помощью к медицинским сотрудникам Богомолов все-таки не стал.

Супруг Собчак Максим Виторган подрался с Константином Богомоловым

Считанные часы назад в социальных сетях появилась информация о том, что Виторган и Богомолов сильно повздорили. А некоторое время назад в Интернете ходили различные слухи о том, что режиссер ухаживает за женой актера. Отметим, что сама Ксения уже очень давно знает Константина, поэтому довольно внимательно наблюдает за его творчеством.

Супруг Собчак Максим Виторган подрался с Константином Богомоловым

По словам очевидцев, Максим неожиданно появился в ресторане, который находится в Китай-городе в центре столицы. И там как раз находился Константин, после чего мужчины вышли из заведения на улицу. Чуть позже Богомолов возвратился в кафе, но уже с кровью на лице: Виторган разбил режиссеру нос.

Сейчас в Сети есть сообщение, что Константин решил не обращаться в больницу за первой помощью. По мнению очевидцев, это связано с тем, что удар был не настолько сильным, чтобы вызывать скорую помощь.

Супруг Собчак Максим Виторган подрался с Константином Богомоловым

Сами участники происшествия на данный момент отказываются от каких-либо комментариев. Виторган и Богомолов до сих пор не подтвердили и не опровергли информацию о том, что виделись накануне в ресторане в Китай-городе, и что их встреча закончилась дракой.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:43

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