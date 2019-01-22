Apple собирается выпустить беспроводную зарядку AirPower в 2019 году





Как уточняет ресурс DigiTimes, запуск Apple AirPower состоится. В настоящий момент беспроводное зарядное устройство находится в производстве.Компания Lite-On Semiconductor занимается поставкой мостовых выпрямителей GPP для нового гаджета Apple уже около года. Однако поставки очень незначительны. Владельцы мобильных устройств Apple надеяться, что в 2019 году поставки увеличат, что ускорит выход зарядки AirPower на рынок. Подробной информации о дате презентации и стоимости технической новинки пока не имеется.