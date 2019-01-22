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"Умные" часы Samsung Gear S3 получили множество обновлений

Южнокорейская компания-гигант Samsung решила выпустить обновление для «умных» часов Gear S3, презентация которых состоялась еще в 2016 году. Благодаря прошивке R760XXU2DSA1 на устройстве устанавливается система Tizen версии 4.0.0.2. Однако она доступна еще только пользователям из США.
"Умные" часы Samsung Gear S3 получили множество обновлений

В часах Samsung Gear S3 расширились возможности виджета Health, теперь там есть функции определения стадий сна. А приложение Samsung Health даст возможность владельцу тренироваться за пределами помещения и проводить больше времени на свежем воздухе.

«Умные» часы Gear S3 получили два режима – «сон» и «театр», которые можно переключать между собой через быстрый доступ. Анимированные картинки и MMS сообщения теперь доступны на панели управления. На данный момент обновлением могут похвастаться только жители США. Что касается других регионов, то туда оно «долетит» несколькими днями позднее.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:08

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