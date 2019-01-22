"Умные" часы Samsung Gear S3 получили множество обновлений





В часах Samsung Gear S3 расширились возможности виджета Health, теперь там есть функции определения стадий сна. А приложение Samsung Health даст возможность владельцу тренироваться за пределами помещения и проводить больше времени на свежем воздухе.«Умные» часы Gear S3 получили два режима – «сон» и «театр», которые можно переключать между собой через быстрый доступ. Анимированные картинки и MMS сообщения теперь доступны на панели управления. На данный момент обновлением могут похвастаться только жители США. Что касается других регионов, то туда оно «долетит» несколькими днями позднее.