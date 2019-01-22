Алёна Рапунцель: «Иногда Илья Яббаров пишет мне СМС»

Однако участница проекта «Дом-2» признается, что Илья Яббаров пытается наладить контакт с ней.Между тем, Алена признает, что во время беременности Илья не поддерживал ее. Более того, на данный момент он встречается с другой девушкой, Ритой Ларченко. А та против многих таких моментов в жизни Яббарова.Рапунцель признается, что Илья периодически интересуется ее здоровьем и передает подарки для малыша, даже пишет СМС. Однако все это Алену абсолютно не трогает. Она твердо решила, что отношения с Яббаровым - это пройденный этап, и пути к возврату нет не при каких условиях.Известно, что Яббаров не собирался появляться в роддоме на выписке мамы и сына. Поэтому Алена твердо уверена, что в будущем обязательно расскажет сыну правду об его отце.Поклонники пары не исключают, что Ябба все же посетит роддом для знакомства с малышом. Однако этому может помешать его нынешняя подруга.