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Алёна Рапунцель: «Иногда Илья Яббаров пишет мне СМС»

Алена Рапунцель скептически отзывается об отце будущего сына.

Однако участница проекта «Дом-2» признается, что Илья Яббаров пытается наладить контакт с ней.

Алёна Рапунцель: «Иногда Илья Яббаров пишет мне СМС»

Между тем, Алена признает, что во время беременности Илья не поддерживал ее. Более того, на данный момент он встречается с другой девушкой, Ритой Ларченко. А та против многих таких моментов в жизни Яббарова.

Рапунцель признается, что Илья периодически интересуется ее здоровьем и передает подарки для малыша, даже пишет СМС. Однако все это Алену абсолютно не трогает. Она твердо решила, что отношения с Яббаровым - это пройденный этап, и пути к возврату нет не при каких условиях.
Алёна Рапунцель: «Иногда Илья Яббаров пишет мне СМС»

Известно, что Яббаров не собирался появляться в роддоме на выписке мамы и сына. Поэтому Алена твердо уверена, что в будущем обязательно расскажет сыну правду об его отце.

Алёна Рапунцель: «Иногда Илья Яббаров пишет мне СМС»

Поклонники пары не исключают, что Ябба все же посетит роддом для знакомства с малышом. Однако этому может помешать его нынешняя подруга.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:00

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