Солист группы MBAND Артем Пиндюра подтвердил роман со звездой «Дома-2» Мариной Мексикой





28-летний музыкант Артем Пиндюра долгое время скрывал от общественности свою личную жизнь. За несколько лет российскому артисту приписывали несметное количество романов с коллегами по цеху, в том числе любовную связь с певицей Нюшей и актрисой Натальей Рудовой.Отметим, что Пиндюра уже был однажды женат. В 20 лет певец связал себя узами брака, но супруга не принимала увлечения своего мужа, поэтому влюбленные расстались, несмотря даже на то, что в семье родился малыш.В прошлом году в СМИ появилось сообщение, что Артем закрутил роман с бывшей участницей реалити-шоу «Дом-2» Мариной Мексикой. Эпатажная звезда телестройки то и дело появлялась вместе с музыкантом на различных светских мероприятиях, а также посетила в его компании празднование дня рождения артиста лейбла «Black Star» Миши Марвина.Невзирая на то, что Марина и Артем в 2018 году не стали официально сообщать поклонникам о том, что их связывает не просто дружба, а нечто большее, на днях звездная парочка все-таки решила подтвердить все слухи, которые сопровождают их на протяжении нескольких месяцев.Влюбленные вместе посетили официальную презентацию музыкального блокбастера под названием «BEEF: Русский хип-хоп», которая прошла в кинотеатре «Октябрь».