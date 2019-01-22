Участница "Фабрики звёзд" Алекса ответила на слухи об анорексии

В Instagram Александра Чвикова посвятила короткое видео тем подписчикам, что сильно обеспокоены её излишней худобой. По признанию звезды, никакой анорексией она не страдает и даже специально не ограничивает себя в пище. Так, организм самостоятельно пришёл к весу 46 кило, который Алекса считает идеальным для себя.Блогерша специально встала перед камерой, показав объём талии и бёдер, чтобы убедить сомневающихся в своих здоровых внешних данных. Впрочем, многих пользователей вновь испугала излишняя хрупкость знаменитости, а её вес при росте 170 см посчитали недостаточным.Отметим, что в 30 лет Алекса успела бросить карьеру певицы и полностью изменить имидж. До этого звезду критиковали за слишком большие губы. Сама Чвикова с трудом избавилась от некачественного биогеля, вернув нормальные пропорции лица целым рядом процедур.Худеет экс-возлюбленная Тимати с 2016 года, постоянно выкладывая фото из спортзала. Постоянным бизнесом для Алексы стала своя линия ювелирных украшений.