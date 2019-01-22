АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Таяние льдов Гренландии достигло точки невозврата
EUR 75.55 USD 66.36
Курс валют на 22.01.2019

Участница "Фабрики звёзд" Алекса ответила на слухи об анорексии

Участница "Фабрики звёзд" Алекса ответила поклонникам на слухи о собственной анорексии. Вес 46 килограмм при росте 170 см бывшая певица считает оптимальным.
Участница "Фабрики звёзд" Алекса ответила на слухи об анорексии

В Instagram Александра Чвикова посвятила короткое видео тем подписчикам, что сильно обеспокоены её излишней худобой. По признанию звезды, никакой анорексией она не страдает и даже специально не ограничивает себя в пище. Так, организм самостоятельно пришёл к весу 46 кило, который Алекса считает идеальным для себя.

Блогерша специально встала перед камерой, показав объём талии и бёдер, чтобы убедить сомневающихся в своих здоровых внешних данных. Впрочем, многих пользователей вновь испугала излишняя хрупкость знаменитости, а её вес при росте 170 см посчитали недостаточным.

Отметим, что в 30 лет Алекса успела бросить карьеру певицы и полностью изменить имидж. До этого звезду критиковали за слишком большие губы. Сама Чвикова с трудом избавилась от некачественного биогеля, вернув нормальные пропорции лица целым рядом процедур.

Худеет экс-возлюбленная Тимати с 2016 года, постоянно выкладывая фото из спортзала. Постоянным бизнесом для Алексы стала своя линия ювелирных украшений.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество / ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:51

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Samsung разработала миниатюрный сенсор
Супруг Собчак Максим Виторган подрался
В Китае обнаружена 300-метровая
Apple собирается выпустить беспроводную
"Умные" часы Samsung Gear S3 получили
Анастасия Решетова поделилась
Алёна Рапунцель: «Иногда Илья Яббаров
Участница "Фабрики звёзд" Алекса
Солист группы MBAND Артем Пиндюра
Гинеколог из США развеяла мифы об уходе
Эксперты назвали 5 рецептов народной
Отказавшаяся от мести Регина Тодоренко
После тяжелого расставания с Гуфом Кети
Vuhl презентовала новую версию
В Индии младенца закопали заживо из-за
Таяние льдов Гренландии достигло точки
Иосиф Пригожин и Валерия показали
Сергей Шнуров в стихах усмехнулся над
Ксения Бородина оправдала свое
Стали известны цены на всю линейку
Ученые назвали шесть полезных свойств
The Nation: Соединенные Штаты сами
Покинувшая «Дом-2» Ольга Сударкина
В глубинах Калифорнийского залива рыбы
В Росморречфлоте рассказали о шансах
Екатерина Колисниченко скрывает своего
Учёные смогли изучить отрицательную
Новая прививка от гриппа сэкономит 3
Трампа номинировали на «Золотую малину»
В России начнётся производство
Просмотреть все новости