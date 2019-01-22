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Гинеколог из США развеяла мифы об уходе за женским влагалищем

Акушер-гинеколог Джен Гюнтер из Сан-Франциско (Калифорния, США) рассказала о четырех способах, которыми она никогда не будет пользоваться при уходе за влагалищем. Тем самым доктор развеяла мифы о безопасности некоторых повседневных процедур.
Гинеколог из США развеяла мифы об уходе за женским влагалищем

На первое место Джен Гюнтер поставила душ, который сравнила с «сигаретой». Также она считает, что таким образом можно увеличить риск получения ИППП (инфекции, передающиеся поповым путем). Многие женщины уверены, что данная процедура поможет избавиться от болезнетворных бактерий и неприятного запаха, однако это не так. Душ может даже усугубить ситуацию. Следующий миф – использование салфеток для интимной гигиены. Их эффект можно сравнить с душем: они просто смывают полезные бактерии. Еще один компонент, который может вызвать зуд и дискомфорт - бензокаин. Чаще всего содержание данного антисептика можно встретить в кремах, и его эффект может оказаться противоположным от желаемого.

И последний миф - это пинцет и устаревшие бритвы. На них собирается множество бактерий, а обработку интимных зон нужно делать только чистыми инструментами. Чтобы совсем обезопасить себя, необходимо приобрести триммер и использовать его перед бритьем. Также нужно применять только чистую бритву и облегчить скольжение гелем или кремом.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:40

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