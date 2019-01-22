После тяжелого расставания с Гуфом Кети Топурии не удается набрать вес

На новогодние праздники певица уехала отдыхать на остров Бали вместе с дочерью Оливией, где она весело проводила время, работала и пыталась набрать вес. Девушка добавила в свой рацион высококалорийную пищу, но увеличению веса это не поспособствовало. Кети Топурия очень беспокоится по этому поводу, рост ее довольно высокий, поэтому столь малый вес может отразиться на состоянии здоровья.Причиной для расставания Гуфа и Кети Топурии послужила измена рэпера. От него якобы забеременела жительница Екатеринбурга Яна Шевцова. Певица всячески пыталась скрыть от СМИ факт измены, но журналисты узнали о том, что Шевцова сделала аборт, потому что Гуф не собирался с ней жить.