Vuhl презентовала новую версию спорткара 05RR





Трековая версия спорткара получила допуск на автотрассы общественного пользования. Автомобиль презентовали в 2016 году во время Фестиваля скорости, проводимого на территории Гудвуда. Данный транспорт представляет собой самое быстрое и легкое авто марки. Модификация 05RR примерно на 65 кг легче обычной версии Vuhl 05. Авто весит 660 кг. Данный показатель производители достигли за счёт того, что на авто был установлен облегченный специальный маховик, надёжное гоночное сцепление, качественные карбоновые колеса. Транспортное средство оснащается четырехцилиндровой 2,3-литровой силовой установкой на 390 л.с. Вместе с силовым агрегатом функционирует 6-скоростная секвентальная коробка фирмы Sadev. Модель первую сотню преодолевает за 2,7 сек. Между тем, максимальная скорость машины достигает 257 км/ч.Ранее поступила информация, что в рамках британского авторынка стоимость версии Vuhl 05RR составляет около 89 900 фунтов стерлингов.