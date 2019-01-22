В Индии младенца закопали заживо из-за одержимости злыми духами





Семья из города Шахджаханпур в индийском штате Уттар-Прадеш оказалась под подозрением в покушении на убийство новорождённой, которую закопали заживо. Как удалось выяснить следствию, спустя 20 дней после родов мать ребёнка обратилась за советом к местному тантрическому жрецу. Последний сказал родителям, что девочка принесёт в дом несчастье, ведь в ней поселились злые духи.По наставлению священника сестра отца младенца отнесла его к пруду и там зарыла в землю. Как сообщает Daily Mail, в тот день температура в Шахджаханпуре упала до 3 градусов, поэтому ребёнок стал замерзать и громко плакать. На звук пришёл местный житель, который откопал девочку и передал в больницу.Комментируя произошедшее, мужчина удивился жестокости родителей малышки. Она остаётся в медучреждении в стабильном состоянии. Правоохранители арестовали жреца, отца новорождённой, его сестру и её мужа. Мать успела скрыться и разыскивается полицией.