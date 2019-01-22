Иосиф Пригожин и Валерия показали семейные ролевые игры

Супружеская пара продемонстрировала подписчикам очень интересный и необычный снимок, перевоплотившись в султана и наложницу. Продюсер и исполнительница весьма эффектно получились в кадре. Певица Валерия стоит перед супругом-султаном на коленях и умоляюще смотрит на своего "господина". Иосиф Пригожин так и подписал публикацию: "Ролевые игры".Поклонники представителей российского шоу-бизнеса оценили фото продюсера, назвав его "настоящим шейхом", а певицу - "Шахеризадой". Многие написали, что супругам очень идет такой образ, и сообщили, что это самая лучшая семейная фотография.