Сергей Шнуров в стихах усмехнулся над фирменным шпагатом Волочковой
Российский певец Сергей Шнуров сочинил стих, в котором он подверг высмеиванию фирменный шпагат Анастасии Волочковой. Стих артист опубликовал на своей странице в Instagram под ироничной фотографией, на которой Сергей Шнуров сам попытался сесть на шпагат.
Сейчас музыкант находится на отдыхе, но даже во время отпуска Сергей Шнуров не прекращает творческую деятельность. На сей раз он решил высмеять Анастасию Волочкову, а точнее ее шпагат. В стихах он отметил, что если человек недостаточно талантлив, то ему необходимо просто садиться на шпагат везде, где только можно, и тогда поклонники потекут рекою.
Стихотворение Сергея Шнурова чрезвычайно понравилось его фанатам. Многие согласились с ним по поводу того, что почти на всех фотографиях Анастасия Волочкова упорно демонстрирует свой шпагат, будто у нее отключен мозг и на иные действия она не способна.
Сейчас музыкант находится на отдыхе, но даже во время отпуска Сергей Шнуров не прекращает творческую деятельность. На сей раз он решил высмеять Анастасию Волочкову, а точнее ее шпагат. В стихах он отметил, что если человек недостаточно талантлив, то ему необходимо просто садиться на шпагат везде, где только можно, и тогда поклонники потекут рекою.
Стихотворение Сергея Шнурова чрезвычайно понравилось его фанатам. Многие согласились с ним по поводу того, что почти на всех фотографиях Анастасия Волочкова упорно демонстрирует свой шпагат, будто у нее отключен мозг и на иные действия она не способна.