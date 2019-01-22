Сергей Шнуров в стихах усмехнулся над фирменным шпагатом Волочковой

Сейчас музыкант находится на отдыхе, но даже во время отпуска Сергей Шнуров не прекращает творческую деятельность. На сей раз он решил высмеять Анастасию Волочкову, а точнее ее шпагат. В стихах он отметил, что если человек недостаточно талантлив, то ему необходимо просто садиться на шпагат везде, где только можно, и тогда поклонники потекут рекою.Стихотворение Сергея Шнурова чрезвычайно понравилось его фанатам. Многие согласились с ним по поводу того, что почти на всех фотографиях Анастасия Волочкова упорно демонстрирует свой шпагат, будто у нее отключен мозг и на иные действия она не способна.