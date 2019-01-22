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Сергей Шнуров в стихах усмехнулся над фирменным шпагатом Волочковой

Российский певец Сергей Шнуров сочинил стих, в котором он подверг высмеиванию фирменный шпагат Анастасии Волочковой. Стих артист опубликовал на своей странице в Instagram под ироничной фотографией, на которой Сергей Шнуров сам попытался сесть на шпагат.
Сергей Шнуров в стихах усмехнулся над фирменным шпагатом Волочковой

Сейчас музыкант находится на отдыхе, но даже во время отпуска Сергей Шнуров не прекращает творческую деятельность. На сей раз он решил высмеять Анастасию Волочкову, а точнее ее шпагат. В стихах он отметил, что если человек недостаточно талантлив, то ему необходимо просто садиться на шпагат везде, где только можно, и тогда поклонники потекут рекою.

Стихотворение Сергея Шнурова чрезвычайно понравилось его фанатам. Многие согласились с ним по поводу того, что почти на всех фотографиях Анастасия Волочкова упорно демонстрирует свой шпагат, будто у нее отключен мозг и на иные действия она не способна.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:46

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