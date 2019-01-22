Ксения Бородина оправдала свое агрессивное поведение в отношении выгнанной из "Дома-2" Сударкиной
Ведущая проекта "Дом-2" Ксения Бородина пояснила причины нападок и оскорблений в адрес Ольги Сударкиной.
На своей странице в Instagram Бородина оправдывает свою грубость, ведь ранее она назвала девушку очень некрасивым словом. Причиной такого отношения к Сударкиной явилось то, что она попыталась увести своего возлюбленного Дмитрия Дмитренко из семьи.
В блоге Ксения написала, что сознательная попытка разрушить чужую семью есть не что иное, как воровство. Кроме того, ведущая назвала действия Ольги моральной проституцией.
Вполне возможно, что негатив Бородиной к Сударкиной обусловлен больше личными причинами. В свое время у Ксении также пытались отобрать супруга. Хотя она и говорит, что не было измены, но многие полагают, что таким образом ведущая хочет защитить репутацию мужа.
Также есть мнение, что оскорбляющая Ольгу Бородина просто ослеплена личными проблемами. За ними она видит в девушке монстра, а не влюбленного человека. Это отчасти объясняет нападки перед аудиторией.
Также надо сказать, что сама Сударкина в ответ выложила видеоролик, где напомнила Бородиной, что ее подруга тоже увела мужчину из семьи, но это не мешает Ксении прекрасно с ней общаться и даже дружить. Что называется, двойные стандарты у ведущей "Дома-2".
На своей странице в Instagram Бородина оправдывает свою грубость, ведь ранее она назвала девушку очень некрасивым словом. Причиной такого отношения к Сударкиной явилось то, что она попыталась увести своего возлюбленного Дмитрия Дмитренко из семьи.
В блоге Ксения написала, что сознательная попытка разрушить чужую семью есть не что иное, как воровство. Кроме того, ведущая назвала действия Ольги моральной проституцией.
Вполне возможно, что негатив Бородиной к Сударкиной обусловлен больше личными причинами. В свое время у Ксении также пытались отобрать супруга. Хотя она и говорит, что не было измены, но многие полагают, что таким образом ведущая хочет защитить репутацию мужа.
Также есть мнение, что оскорбляющая Ольгу Бородина просто ослеплена личными проблемами. За ними она видит в девушке монстра, а не влюбленного человека. Это отчасти объясняет нападки перед аудиторией.
Также надо сказать, что сама Сударкина в ответ выложила видеоролик, где напомнила Бородиной, что ее подруга тоже увела мужчину из семьи, но это не мешает Ксении прекрасно с ней общаться и даже дружить. Что называется, двойные стандарты у ведущей "Дома-2".