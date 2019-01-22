The Nation: Соединенные Штаты сами провоцируют Россию по РСМД





Издание сообщает, что развертывание американской системы ПРО «Иджис» на территории Восточной Европы может являться подготовкой к нарушению ДРСМД. Автором материала критикуется статья The New York Times, где обвинения в нарушении данного договора выдвинули против РФ. Он отмечает, что журналисты довольно односторонне рассмотрели этот вопрос, приведя мнение неких «независимых» специалистов, не представив в данном случае ряд фактов. Почему-то NYT не упомянули о системе «Иджис». Соединённые Штаты её активно разворачивают на территории Восточной Европы.«Иджис» оснащается мощнейшей радиолокационной системой, а также 64 контейнерами с ракетами. Систему разработали для установки на морские судна. Между тем, США недавно развернули данные комплексы на территории Румынии. Также планируется их размещение в Польше. Комплекс ПРО не противоречит ДРСМД, потому что не обладает вспомогательным оборудованием, аппаратными средствами управления огнем, программным обеспечением и прочими элементами инфраструктуры, нужных для запусков атакующих крылатых ракет. Как отмечает Пентагон, незначительные модификации могут в довольно короткие сроки изменить ситуацию.Размещение системы «Иджис» могло в итоге вызвать у РФ опасения, что США готовится нарушить ДРСМД, подтолкнув к разработке 9М729. Пентагон считает, что новую российскую ракету испытали на расстоянии 500 – 5 500 километров, нарушив тем самым ДРСМД. В свою очередь Москва отвергает данные обвинения, отмечая, что 9М729 испытали на разрешённой договором дальности. Сергей Рябков, являющийся заместителем МИД, отметил, что Москва готова показать Пентагону ракету 9М729, а также провести для США брифинг.