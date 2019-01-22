В Росморречфлоте рассказали о шансах найти живыми пропавших моряков с горящих судов в Черном море





В Росречморфлоте подчеркнули, что по состоянию на шесть часов утра, 22 января, шансов найти пропавших моряков живыми нет. Ранее 10 человек были обнаружены погибшими, еще 12 удалось спасти.О пожаре стало известно накануне. На судах "Маэстро" и "Канди", находившихся на тот момент в Керченском проливе, но вне пределов территориальных вод России, происходила перегрузка топлива, когда случилось воспламенение. Члены экипажа являются гражданами Турции и Индии.