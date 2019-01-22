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В Росморречфлоте рассказали о шансах найти живыми пропавших моряков с горящих судов в Черном море

Представители Росморречфлота рассказали о шансах найти живыми 10 пропавших моряков с двух горящих судов в Черном море. Таких шансов нет, и операция была переведена из категории спасательной в поисковую. Пожар продолжает бушевать, отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

В Росморречфлоте рассказали о шансах найти живыми пропавших моряков с горящих судов в Черном море

В Росречморфлоте подчеркнули, что по состоянию на шесть часов утра, 22 января, шансов найти пропавших моряков живыми нет. Ранее 10 человек были обнаружены погибшими, еще 12 удалось спасти.

О пожаре стало известно накануне. На судах "Маэстро" и "Канди", находившихся на тот момент в Керченском проливе, но вне пределов территориальных вод России, происходила перегрузка топлива, когда случилось воспламенение. Члены экипажа являются гражданами Турции и Индии.



 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:29

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