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Покинувшая «Дом-2» Ольга Сударкина напомнила, со сколькими участниками проекта переспала Ксения Бородина

Ранее из телепроекта «Дом-2» выгнали Ольгу Сударкину.

Разумеется, девушка обиделась и у себя в Instagram выложила критический видеоролик в адрес ведущей Ксении Бородиной.

Покинувшая «Дом-2» Ольга Сударкина напомнила, со сколькими участниками проекта переспала Ксения Бородина

Сударкина долго пыталась стать звездой телестройки. Кстати, девушка чуть не оказалась под следствием из-за того, что избила Наталью Игрунову.

Потом она стала вешаться на женатого Диму Дмитриенко и «пиарилась» за счет попытки разбить его семью с Ольгой Рапунцель. Однако Ксения Бородина этого стерпеть уже не смогла и поспособствовала изгнанию Ольги Сударкиной из периметра. Помимо этого, Ксюша не постеснялась и назвала Олю довольно крепким словцом.

Покинувшая «Дом-2» Ольга Сударкина напомнила, со сколькими участниками проекта переспала Ксения Бородина

И вот выгнанная девушка выложила критический видеоролик, где предлагает вспомнить, с кем на проекте переспала Ксения. Вспомнила она и то, как первая ведущая Ксения Собчак осаживала Бородину.

Также Сударкина рассказывает, что подруга Ксюши увела из семьи мужчину, но почему-то ведущую это не смущает, и она продолжает с ней дружить.




 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:39

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