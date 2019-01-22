Покинувшая «Дом-2» Ольга Сударкина напомнила, со сколькими участниками проекта переспала Ксения Бородина
Ранее из телепроекта «Дом-2» выгнали Ольгу Сударкину.
Разумеется, девушка обиделась и у себя в Instagram выложила критический видеоролик в адрес ведущей Ксении Бородиной.
Сударкина долго пыталась стать звездой телестройки. Кстати, девушка чуть не оказалась под следствием из-за того, что избила Наталью Игрунову.
Потом она стала вешаться на женатого Диму Дмитриенко и «пиарилась» за счет попытки разбить его семью с Ольгой Рапунцель. Однако Ксения Бородина этого стерпеть уже не смогла и поспособствовала изгнанию Ольги Сударкиной из периметра. Помимо этого, Ксюша не постеснялась и назвала Олю довольно крепким словцом.
И вот выгнанная девушка выложила критический видеоролик, где предлагает вспомнить, с кем на проекте переспала Ксения. Вспомнила она и то, как первая ведущая Ксения Собчак осаживала Бородину.
Также Сударкина рассказывает, что подруга Ксюши увела из семьи мужчину, но почему-то ведущую это не смущает, и она продолжает с ней дружить.
Разумеется, девушка обиделась и у себя в Instagram выложила критический видеоролик в адрес ведущей Ксении Бородиной.
Сударкина долго пыталась стать звездой телестройки. Кстати, девушка чуть не оказалась под следствием из-за того, что избила Наталью Игрунову.
Потом она стала вешаться на женатого Диму Дмитриенко и «пиарилась» за счет попытки разбить его семью с Ольгой Рапунцель. Однако Ксения Бородина этого стерпеть уже не смогла и поспособствовала изгнанию Ольги Сударкиной из периметра. Помимо этого, Ксюша не постеснялась и назвала Олю довольно крепким словцом.
И вот выгнанная девушка выложила критический видеоролик, где предлагает вспомнить, с кем на проекте переспала Ксения. Вспомнила она и то, как первая ведущая Ксения Собчак осаживала Бородину.
Также Сударкина рассказывает, что подруга Ксюши увела из семьи мужчину, но почему-то ведущую это не смущает, и она продолжает с ней дружить.