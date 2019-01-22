Екатерина Колисниченко скрывает своего жениха из-за неудачного первого брака

«Очень рада за неё. Она встретила мужчину, с которым ей хорошо и спокойно. Желаю, чтобы брак был крепким, и они наконец-то нарожали детишек, чтобы мы могли вместе проводить время», - заявила Салибекова.

«Странно, Юлин брак напоказ не развалился, а вот Катя боится», «Брак развалился, потому что был выставлен напоказ. Бред?», «Был бы он реально умный, то не позарился бы на эту Катю. Прошлое – жуть, а сейчас строит из себя порядочную», - отреагировали некоторые фолловеры.





Юлия Салибекова решила объяснить в интервью журналу «Дом-2», почему сестра-близняшка скрывает своего избранника.По ее словам, прошлый брак у Кати был напоказ и в итоге распался, поэтому в этот раз она не хочет ничего говорить публике, руководствуясь поговоркой: «Счастье любит тишину».Также многодетная мама рассказала, что познакомилась сестра со своим будущим мужем год назад. Он очень умный, интеллигентный и спокойный человек, поэтому она рада, что именно с ним Катя решила связать свою жизнь, и надеется, что их союз будет удачным.Однако далеко не все пользователи верят в то, что Колисниченко боится показывать своего жениха из-за каких-то примет. По их мнению, единственное, чего она боится, так это того, что ее любимому будут рассказывать о ее участии на телепроекте «Дом-2».