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Виктория Романец оправдалась перед подписчиками за дефекты в речи

Несколько дней назад популярная участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Романец оказалась в эпицентре скандала из-за фотографий со дня рождения. От пользователей соцсети Instagram, следящих за страницей девушки, не укрылось, что во время фотосессии она была без нижнего белья.

В комментариях к публикациям многие раскритиковали теледиву, а хейтеры и вовсе принялись насмехаться над ней, оставляя едкие отзывы в ее адрес.

Виктория Романец оправдалась перед подписчиками за дефекты в речи

Самой же Вике уже давно все равно, что думают окружающие, а некоторые мнения ее откровенно веселят, и она даже посвящает им отдельные ролики в Stories. Однако недавно недоброжелателям все же удалось вывести девушку из равновесия, сделав ей замечание по поводу ее речи.

Романец решила сразу расставить все точки в этом вопросе, объяснив, что 24 года прожила в Украине, поэтому русский язык не является для нее родным, а значит и ошибки в произношении некоторых слов неизбежны.

Не обошлось и без резких высказываний. Звезда «Дома-2» отправила куда подальше всех тех, кто собирается диктовать ей свои правила и учить жить, говорить, одеваться, краситься, любить. Она посоветовала всем недовольным отписаться от ее микроблога, чтобы оставить в покое ее, а также сохранить свои нервные клетки, которые не восстанавливаются.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:26

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