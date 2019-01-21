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Роман Капаклы чуть не избил Захара Саленко из-за травли Яны Шевцовой

Несколько дней назад в эфире телепроекта «Дом-2» показали, как новенькая участница Яна Шевцова делала приворот на Захара Саленко и Артема Сороку. Девушка прокалывала иголками и булавками парням глаза на фотографиях, дабы они смотрели только на нее, а также – голову, чтобы они думали только о ней.

Артем отнесся к этой ситуации с юмором, а вот реакция Захара удивила многих зрителей и коллег. Молодой человек накинулся с кулаками на бывшую избранницу, за что позже получил выговор от Влада Кадони.

Роман Капаклы чуть не избил Захара Саленко из-за травли Яны Шевцовой

С тех отношения между Шевцовой и Саленко стали очень натянутыми. Парень всячески старается не пересекаться с девушкой, поскольку один ее вид вызывает у него негативные эмоции. Однако не все коллеги поддерживают его поведение.

Так, сегодня в дневном эфире показали, как Захар открыто презирает своих коллег: Романа Капаклы, Алексея Купина, Артема Сороку и Иосифа Оганесяна за то, что они сели есть за один стол рядом с Яной.

Возлюбленный Марины Африкантовой попытался объяснить, что делать из новенькой участницы изгоя не вариант решения проблемы, и не стоит себя так вести, но молодой человек не хотел ничего слышать, из-за чего разгорелся настоящий конфликт.

Роман Капаклы чуть не избил Захара Саленко из-за травли Яны Шевцовой

Капаклы настолько разозлился на своего друга, что начал даже угрожать физической расправой, но от слов к делу так и не перешел, решив, что оно того не стоит. Он перевел дух и уже более спокойно заявил Саленко, чтоб тот не приходил к нему жаловаться, когда станет очень плохо.

Помирились ли в реальном времени молодые люди - пока неизвестно, однако многие зрители встали на сторону Ромы в этом конфликте, считая, что Захар полностью не прав и должен изменить свое поведение, если хочет, чтобы к нему относились хорошо в коллективе.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:07

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