Гоша Куценко сожалеет о своих изменах во время брака с Марией Порошиной





Накануне Мария Порошина стала матерью в пятый раз, но имя отца малыша так и не раскрывается. За жизнью бывшей жены активно следит Гоша Куценко, который поддержал экс-возлюбленную после ее развода с Ильей Древновым. В студии шоу “Судьба человека” артист вспомнил, что познакомился с будущей женой в театральном институте, и был очень удивлен, что она выбрала именно его. После рождения общей дочери в 1996 году Куценко растерялся, будучи не готовым к отцовству, и пара спустя несколько месяцев рассталась. Простить бывшему мужу измену Мария Порошина смогла лишь спустя годы, и с тех пор они поддерживают дружескую связь. Звезда жалеет, что пошел на неверность актрисе, и именно это привело к их разрыву.Вспоминая прошлое, Гоша Куценко считает, что на измену его толкнули личные комплексы. Актер тяжело пережил смерть родителей, после чего для него и началось взросление, а сейчас он состоит в браке с Ириной Скриниченко, пара растит двух детей.