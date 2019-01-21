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Гоша Куценко сожалеет о своих изменах во время брака с Марией Порошиной

Отечественный актер Гоша Куценко признался, что сожалеет об изменах своей экс-супруге Марии Порошиной. Артист винит себя в том, что их брак в итоге распался.
Гоша Куценко сожалеет о своих изменах во время брака с Марией Порошиной

Накануне Мария Порошина стала матерью в пятый раз, но имя отца малыша так и не раскрывается. За жизнью бывшей жены активно следит Гоша Куценко, который поддержал экс-возлюбленную после ее развода с Ильей Древновым. В студии шоу “Судьба человека” артист вспомнил, что познакомился с будущей женой в театральном институте, и был очень удивлен, что она выбрала именно его. После рождения общей дочери в 1996 году Куценко растерялся, будучи не готовым к отцовству, и пара спустя несколько месяцев рассталась. Простить бывшему мужу измену Мария Порошина смогла лишь спустя годы, и с тех пор они поддерживают дружескую связь. Звезда жалеет, что пошел на неверность актрисе, и именно это привело к их разрыву.
Гоша Куценко сожалеет о своих изменах во время брака с Марией Порошиной

Вспоминая прошлое, Гоша Куценко считает, что на измену его толкнули личные комплексы. Актер тяжело пережил смерть родителей, после чего для него и началось взросление, а сейчас он состоит в браке с Ириной Скриниченко, пара растит двух детей.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 21:04

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