Людмила Максакова в годовщину смерти мужа раздала антиквариат из его квартиры
В годовщину смерти своего супруга Петера Игенбергса отечественная актриса Людмила Максакова раздала его антикварные вещи из мемориальной квартиры. Таким образом звезда решила почтить память мужа.
Об этом на просторах Instagram рассказал друг Людмилы Максаковой Станислав Садальский, показав также несколько снимков с актрисой на одном коллаже. Встретившись со звездой, блогер вынужден был забрать у нее антикварную вещь, ранее принадлежавшую супругу знаменитости. Журналист хотел отказаться, но его вынудили, иначе фарфор пришлось бы утилизировать. Садальский пояснил, что в честь годовщины смерти Игенбергса Максакова решила почтить память покойного, раздав его друзьям ценности из мемориальной квартиры.
Отец Марии Максаковой ушел из жизни в 2018 году, в канун Рождества, причиной чему послужило кровоизлияние в мозг. В новом посте Стас Садальский намекнул на неблагодарных детей, что может касаться и певицы, не сразу сообщившей о смерти родителя.
Об этом на просторах Instagram рассказал друг Людмилы Максаковой Станислав Садальский, показав также несколько снимков с актрисой на одном коллаже. Встретившись со звездой, блогер вынужден был забрать у нее антикварную вещь, ранее принадлежавшую супругу знаменитости. Журналист хотел отказаться, но его вынудили, иначе фарфор пришлось бы утилизировать. Садальский пояснил, что в честь годовщины смерти Игенбергса Максакова решила почтить память покойного, раздав его друзьям ценности из мемориальной квартиры.
Отец Марии Максаковой ушел из жизни в 2018 году, в канун Рождества, причиной чему послужило кровоизлияние в мозг. В новом посте Стас Садальский намекнул на неблагодарных детей, что может касаться и певицы, не сразу сообщившей о смерти родителя.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:40