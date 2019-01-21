Людмила Максакова в годовщину смерти мужа раздала антиквариат из его квартиры





Об этом на просторах Instagram рассказал друг Людмилы Максаковой Станислав Садальский, показав также несколько снимков с актрисой на одном коллаже. Встретившись со звездой, блогер вынужден был забрать у нее антикварную вещь, ранее принадлежавшую супругу знаменитости. Журналист хотел отказаться, но его вынудили, иначе фарфор пришлось бы утилизировать. Садальский пояснил, что в честь годовщины смерти Игенбергса Максакова решила почтить память покойного, раздав его друзьям ценности из мемориальной квартиры.Отец Марии Максаковой ушел из жизни в 2018 году, в канун Рождества, причиной чему послужило кровоизлияние в мозг. В новом посте Стас Садальский намекнул на неблагодарных детей, что может касаться и певицы, не сразу сообщившей о смерти родителя.