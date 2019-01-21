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Людмила Максакова в годовщину смерти мужа раздала антиквариат из его квартиры

В годовщину смерти своего супруга Петера Игенбергса отечественная актриса Людмила Максакова раздала его антикварные вещи из мемориальной квартиры. Таким образом звезда решила почтить память мужа.
Людмила Максакова в годовщину смерти мужа раздала антиквариат из его квартиры

Об этом на просторах Instagram рассказал друг Людмилы Максаковой Станислав Садальский, показав также несколько снимков с актрисой на одном коллаже. Встретившись со звездой, блогер вынужден был забрать у нее антикварную вещь, ранее принадлежавшую супругу знаменитости. Журналист хотел отказаться, но его вынудили, иначе фарфор пришлось бы утилизировать. Садальский пояснил, что в честь годовщины смерти Игенбергса Максакова решила почтить память покойного, раздав его друзьям ценности из мемориальной квартиры.
Людмила Максакова в годовщину смерти мужа раздала антиквариат из его квартиры

Отец Марии Максаковой ушел из жизни в 2018 году, в канун Рождества, причиной чему послужило кровоизлияние в мозг. В новом посте Стас Садальский намекнул на неблагодарных детей, что может касаться и певицы, не сразу сообщившей о смерти родителя.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:40

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