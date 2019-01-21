Кристиан Бейл больше не намерен худеть или поправляться ради ролей
Актер Кристиан Бейл больше не намерен подвергать свое здоровье опасности, поправляясь или худея ради ролей. Голливудская звезда славился тем, что шел ради съемок на невероятные трансформации над собственным телом.
Одна из последних трансформаций Кристиана Бейла случилась ради ленты “Власть”, где он играет тучного мужчину. Однако после в интервью для издания The Time звезда Голливуда заявил, что больше не собирается так менять свое тело, поскольку смерть “смотрит” ему в лицо. После съемок в ленте актер решил связаться с коллегой Гари Олдманом, поинтересовавшись, сколько тот набрал ради воплощения на экране Уинстона Черчилля. Получив ответ “нисколько”, Кристиан Бейл почувствовал себя глупцом.
Общаясь с прессой, артист признался, что сочувствует своей жене Сиби Блэйзик, которая долгие годы вынуждена мириться с тем, как часто ее муж меняет вес, вместе с чем меняется и его внешность. Ради съемок в “Машинисте”, между тем, Кристиан Бейл сбросил целых 28 кг.
Одна из последних трансформаций Кристиана Бейла случилась ради ленты “Власть”, где он играет тучного мужчину. Однако после в интервью для издания The Time звезда Голливуда заявил, что больше не собирается так менять свое тело, поскольку смерть “смотрит” ему в лицо. После съемок в ленте актер решил связаться с коллегой Гари Олдманом, поинтересовавшись, сколько тот набрал ради воплощения на экране Уинстона Черчилля. Получив ответ “нисколько”, Кристиан Бейл почувствовал себя глупцом.
Общаясь с прессой, артист признался, что сочувствует своей жене Сиби Блэйзик, которая долгие годы вынуждена мириться с тем, как часто ее муж меняет вес, вместе с чем меняется и его внешность. Ради съемок в “Машинисте”, между тем, Кристиан Бейл сбросил целых 28 кг.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 23:30