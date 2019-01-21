Кристиан Бейл больше не намерен худеть или поправляться ради ролей





Одна из последних трансформаций Кристиана Бейла случилась ради ленты “Власть”, где он играет тучного мужчину. Однако после в интервью для издания The Time звезда Голливуда заявил, что больше не собирается так менять свое тело, поскольку смерть “смотрит” ему в лицо. После съемок в ленте актер решил связаться с коллегой Гари Олдманом, поинтересовавшись, сколько тот набрал ради воплощения на экране Уинстона Черчилля. Получив ответ “нисколько”, Кристиан Бейл почувствовал себя глупцом.Общаясь с прессой, артист признался, что сочувствует своей жене Сиби Блэйзик, которая долгие годы вынуждена мириться с тем, как часто ее муж меняет вес, вместе с чем меняется и его внешность. Ради съемок в “Машинисте”, между тем, Кристиан Бейл сбросил целых 28 кг.