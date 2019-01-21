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Сестра умершей звезды «Дома-2» Полины Лобановой сражается с недугом

Сестра почившей экс-участницы проекта «Дом-2» Полины Лобановой борется с болезнью.

Речь идет о Василисе Лобановой.

Сестра умершей звезды «Дома-2» Полины Лобановой сражается с недугом

Летом минувшего года Полина скончалась при невыясненных обстоятельствах, а тело нашли в квартире ее знакомого. Было выяснено, что накануне Полина была в одном из клубов и принимала запрещённые препараты.

После смерти Полины ее блог в Instagram стала вести Василиса. В своих сообщениях она делилась воспоминаниями о сестре, а недавно подписчики узнали о проблемах со здоровьем Василисы.

Она призналась, что после смерти матери сердце стало работать с перебоями. В некоторые моменты оно может резко разогнаться до 155 ударов в минуту.

Сестра умершей звезды «Дома-2» Полины Лобановой сражается с недугом

Вначале Василиса обращалась к кардиологам, которые сказали, что все находится в норме. Однако после того, как Полина умерла, приступы участились. Поэтому девушка переживает, что проблема однажды может привести к летальному исходу.
Сестра умершей звезды «Дома-2» Полины Лобановой сражается с недугом

Подписчики посоветовали Василисе посетить клинику, специализирующуюся на неврозах. Там практикуют профессиональные психотерапевты.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:24

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