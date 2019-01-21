Сестра умершей звезды «Дома-2» Полины Лобановой сражается с недугом

Речь идет о Василисе Лобановой.Летом минувшего года Полина скончалась при невыясненных обстоятельствах, а тело нашли в квартире ее знакомого. Было выяснено, что накануне Полина была в одном из клубов и принимала запрещённые препараты.После смерти Полины ее блог в Instagram стала вести Василиса. В своих сообщениях она делилась воспоминаниями о сестре, а недавно подписчики узнали о проблемах со здоровьем Василисы.Она призналась, что после смерти матери сердце стало работать с перебоями. В некоторые моменты оно может резко разогнаться до 155 ударов в минуту.Вначале Василиса обращалась к кардиологам, которые сказали, что все находится в норме. Однако после того, как Полина умерла, приступы участились. Поэтому девушка переживает, что проблема однажды может привести к летальному исходу.Подписчики посоветовали Василисе посетить клинику, специализирующуюся на неврозах. Там практикуют профессиональные психотерапевты.