Родственники покойной Нонны Мордюковой сдали ДНК-тест





После кончины Нонны Мордюковой у ее племянника внезапно обнаружились сразу двое взрослых детей. В рамках шоу “Пусть говорят” стало известно, что у сестры артистки Натальи Катаевой имеется внук, который желал наладить общение с родственниками. Позже молодой человек начал намекать, что не против получить наследство покойной актрисы. Однако Даниил в итоге оказался не единственным, кто рожден от Евгения Катаева, к Дмитрию Борисову обратилась еще и некая Кристина, чья мать состояла в официальном браке с племянником Мордюковой. Оставил семью мужчина, когда наследнице было всего четыре месяца.Оба внука Натальи Катаевой не скрывают, что намерены претендовать на наследство известной родственницы. В финале передачи был озвучен результат ДНК-теста, который показал, что Даниил и Кристина с 98-процентной вероятностью рождены от одного отца.