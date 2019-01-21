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Родственники покойной Нонны Мордюковой сдали ДНК-тест

Родственники советской актрисы Нонны Мордюковой, скончавшейся в 2008 году, сдали ДНК-тест. Внуки сестры отечественной знаменитости претендуют на получение наследства.
Родственники покойной Нонны Мордюковой сдали ДНК-тест

После кончины Нонны Мордюковой у ее племянника внезапно обнаружились сразу двое взрослых детей. В рамках шоу “Пусть говорят” стало известно, что у сестры артистки Натальи Катаевой имеется внук, который желал наладить общение с родственниками. Позже молодой человек начал намекать, что не против получить наследство покойной актрисы. Однако Даниил в итоге оказался не единственным, кто рожден от Евгения Катаева, к Дмитрию Борисову обратилась еще и некая Кристина, чья мать состояла в официальном браке с племянником Мордюковой. Оставил семью мужчина, когда наследнице было всего четыре месяца.
Родственники покойной Нонны Мордюковой сдали ДНК-тест

Оба внука Натальи Катаевой не скрывают, что намерены претендовать на наследство известной родственницы. В финале передачи был озвучен результат ДНК-теста, который показал, что Даниил и Кристина с 98-процентной вероятностью рождены от одного отца.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 22:30

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