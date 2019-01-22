В глубинах Калифорнийского залива рыбы могут жить без кислорода
Морские ученые-биологи, работающие в Научно-исследовательском институте Монтерей Бей (Америка), нашли в глубинах Калифорнийского залива много рыб, способных жить без кислорода. Открытие удалось сделать на основе сведений, полученных подводным роботом ROV, которым управляли дистанционно.
Интересно, что для большей части морских жителей подобная среда была бы смертельной. При этом обнаруженные рыбы чувствуют себя отлично. «Я не могла поверить свои глазам, – рассказала автор работы. – Мы заметили угрей, гренадеров и мелких акул в местах, где концентрация кислорода не превышала 1% от поверхностных концентраций. При этом они активно там плавали».
Состав среды должен был бы исключить наличие в ней рыбы, но исследование доказало, что рыбы отдают предпочтение подобным областям, игнорируя места с высоким содержанием кислорода. По словам ученых, открытие свидетельствует о том, что морские жители таким образом адаптируются к изменению химического состава Мирового океана.
Интересно, что для большей части морских жителей подобная среда была бы смертельной. При этом обнаруженные рыбы чувствуют себя отлично. «Я не могла поверить свои глазам, – рассказала автор работы. – Мы заметили угрей, гренадеров и мелких акул в местах, где концентрация кислорода не превышала 1% от поверхностных концентраций. При этом они активно там плавали».
Состав среды должен был бы исключить наличие в ней рыбы, но исследование доказало, что рыбы отдают предпочтение подобным областям, игнорируя места с высоким содержанием кислорода. По словам ученых, открытие свидетельствует о том, что морские жители таким образом адаптируются к изменению химического состава Мирового океана.
Наука
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 08:30