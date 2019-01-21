Исаак Калина рассказал об особенностях платформы «Московская электронная школа»





Прошлый год отметился присоединением к проекту МЭШ всех столичных школ. Почти 25 тысяч классов обладают необходимым электронным оборудованием, и их число увеличивается.Говоря об особенностях МЭШ, Исаак Калина акцентировал внимание на ее технологии формирования контента. Она вызывает повышенный интерес за рубежом, ведь в «Московской электронной школе» контент в основном создают сами учителя. Впоследствии готовые наработки используются их коллегами при создании собственных сценариев уроков, что ведет к повышению качества образования в мегаполисе.