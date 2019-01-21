Исаак Калина рассказал об особенностях платформы «Московская электронная школа»
В минувшем году заслуженного признания на международном уровне удостоился передовой столичный образовательный проект «Московская электронная школа». Ему досталось место в числе ста лучших мировых образовательных проектов. Об особенностях МЭШ подробно говорили участники селекторного совещания московского Депобразования, которое прошло в минувший четверг. По словам главы ведомства Исаака Калины, сначала планировалось, что библиотека и контент МЭШ будут отвечать исключительно профессиональным интересам преподавательского сообщества. В настоящее время можно уверенно говорить о том, что педагоги стали продвинутыми пользователями платформы, и могут оказать помощь с подключением к ее использованию школьников и их родителей. Об этом написал сайт «Вести образования».
Прошлый год отметился присоединением к проекту МЭШ всех столичных школ. Почти 25 тысяч классов обладают необходимым электронным оборудованием, и их число увеличивается.
Говоря об особенностях МЭШ, Исаак Калина акцентировал внимание на ее технологии формирования контента. Она вызывает повышенный интерес за рубежом, ведь в «Московской электронной школе» контент в основном создают сами учителя. Впоследствии готовые наработки используются их коллегами при создании собственных сценариев уроков, что ведет к повышению качества образования в мегаполисе.
Прошлый год отметился присоединением к проекту МЭШ всех столичных школ. Почти 25 тысяч классов обладают необходимым электронным оборудованием, и их число увеличивается.
Говоря об особенностях МЭШ, Исаак Калина акцентировал внимание на ее технологии формирования контента. Она вызывает повышенный интерес за рубежом, ведь в «Московской электронной школе» контент в основном создают сами учителя. Впоследствии готовые наработки используются их коллегами при создании собственных сценариев уроков, что ведет к повышению качества образования в мегаполисе.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 19:59