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Влад Соколовский не намерен вычеркивать из жизни бывшую девушку Наталью Сульянову

Певец Влад Соколовский подтвердил, что официально разорвал отношения со своей экс-возлюбленной Натальей Сульяновой. При этом артист не намерен вычеркивать фитнес-модель из своей жизни.
Влад Соколовский не намерен вычеркивать из жизни бывшую девушку Наталью Сульянову

Отношения Влада Соколовского и его уже экс-пассии начались спустя месяц после того, как стало известно о разрыве исполнителя с Ритой Дакотой. Впрочем, продлился роман всего 3,5 месяца, и накануне пара решила расстаться, что подтвердили оба. Своим поклонникам артист сообщил, что к такому итогу они пришли после общих раздумий, сохранив при этом теплые дружеские отношения. Бывшие возлюбленные желают друг другу счастья, не собираясь разрывать все связи. Соколовский отметил, что общаться с Натальей Сульяновой продолжает, но больше комментировать этот вопрос не будет.
Влад Соколовский не намерен вычеркивать из жизни бывшую девушку Наталью Сульянову

О личной жизни певец решил рассказать из-за желания стать более открытым в общении с поклонниками. Он сожалеет о многих вещах из прошлого, но не может его изменить, поэтому пытается отпустить и не допускать таких ошибок в будущем.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:55

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