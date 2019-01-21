Влад Соколовский не намерен вычеркивать из жизни бывшую девушку Наталью Сульянову

Отношения Влада Соколовского и его уже экс-пассии начались спустя месяц после того, как стало известно о разрыве исполнителя с Ритой Дакотой. Впрочем, продлился роман всего 3,5 месяца, и накануне пара решила расстаться, что подтвердили оба. Своим поклонникам артист сообщил, что к такому итогу они пришли после общих раздумий, сохранив при этом теплые дружеские отношения. Бывшие возлюбленные желают друг другу счастья, не собираясь разрывать все связи. Соколовский отметил, что общаться с Натальей Сульяновой продолжает, но больше комментировать этот вопрос не будет.О личной жизни певец решил рассказать из-за желания стать более открытым в общении с поклонниками. Он сожалеет о многих вещах из прошлого, но не может его изменить, поэтому пытается отпустить и не допускать таких ошибок в будущем.