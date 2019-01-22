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Новая прививка от гриппа сэкономит 3 миллиарда рублей в год

Российские специалисты создали 2 четырёхвалентные вакцины против гриппа. Первую из них уже успели зарегистрировать официально, вторую данная процедура ожидает грядущим летом.
Новая прививка от гриппа сэкономит 3 миллиарда рублей в год

В следующий период эпидемии обе прививки должны появиться в больницах и аптеках. Вакцина борется как с гриппом типа B, так и с типом А, или штаммом свиного аналога. Если данные препараты покажут свою пользу, то это снизит заболеваемость примерно на 260 000 случаев гриппа, а также сэкономит почти 3 миллиарда рублей в эпидемиологический период, считают врачи. Сообщается, что разработки полностью российские, а на их создание ушло более 3 лет.

Скорее всего, уже к 2022 году отечественная медицина полностью перейдет на 4-валентные вакцины. Процесс перехода стартует уже в ближайшие месяцы. Российские медики уверяют, что нынешние отечественные разработки ничем не хуже европейских или американских.



 
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Общество
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 07:30

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