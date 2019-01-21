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Алиса Казьмина считает, что Барановская до сих пор одержима Аршавиным

Алиса Казьмина, которая является супругой футболиста Андрея Аршавина, считает, что экс-жена спортсмена Юлия Барановская до сих пор им одержима. Ее возмущает тот факт, что ведущая публично вспоминает отца своих детей.
Алиса Казьмина считает, что Барановская до сих пор одержима Аршавиным

Алиса Казьмина стала законной женой Андрея Аршавина в 2016 году. После того, как на свет появилась их общая дочь Есения, молодая мама узнала о неверности супруга. Однако тогда было принято решение сохранить брак. На минувших выходных Андрей Аршавин встретился со двумя своими сыновьями, рожденными в браке с Юлией Барановской. После этого общественность ждала реакции Алисы Казьминой на происходящее.
Алиса Казьмина считает, что Барановская до сих пор одержима Аршавиным

Напомним, что Барановская и Аршавин состояли в официальном браке девять лет. За это время ведущая родила возлюбленному троих детей. Футболист оставил супругу, когда та носила третьего по счету ребенка. Барановская взяла в себя в руки и построила успешную карьеру, о личной жизни она старается не распространяться.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 23:00

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