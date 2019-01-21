Алиса Казьмина считает, что Барановская до сих пор одержима Аршавиным

Алиса Казьмина стала законной женой Андрея Аршавина в 2016 году. После того, как на свет появилась их общая дочь Есения, молодая мама узнала о неверности супруга. Однако тогда было принято решение сохранить брак. На минувших выходных Андрей Аршавин встретился со двумя своими сыновьями, рожденными в браке с Юлией Барановской. После этого общественность ждала реакции Алисы Казьминой на происходящее.Напомним, что Барановская и Аршавин состояли в официальном браке девять лет. За это время ведущая родила возлюбленному троих детей. Футболист оставил супругу, когда та носила третьего по счету ребенка. Барановская взяла в себя в руки и построила успешную карьеру, о личной жизни она старается не распространяться.