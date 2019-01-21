Светлана Ходченкова стала участницей модного показа дизайнера Ульяны Сергеенко в Париже

Помимо моделей среди тех, кто представлял коллекцию Сергеенко, оказалась и Светлана Ходченкова, что стало неожиданностью для гостей. Также на сцене присутствовала Наталья Водянова, хотя топ-модель в последнее время такие мероприятия посещает в качестве гостьи. Проходило событие в стенах Театра Мариньи, однако оно отличалось от традиционных дефиле. Модели сразу выстроились на сцене, после чего по очереди демонстрировали наряды авторства Ульяны Сергеенко.Отмечается, что перед выходом на подиум моделей имел место показ короткометражной ленты от режиссера Эллен фон Унверт. Фотограф немецкого происхождения в своих работах акцентирует внимание на женской сексуальности, что оправдывает появление в проекте Светланы Ходченковой на одной из ведущих ролей.