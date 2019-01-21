АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
От Пугачевой до Успенской: Российские звезды за 60, которые любят модные эксперименты
EUR 75.58 USD 66.33
Курс валют на 19.01.2019

Светлана Ходченкова стала участницей модного показа дизайнера Ульяны Сергеенко в Париже

Светлана Ходченкова посетила Париж, где стала участницей модного показа, организованного дизайнером Ульяной Сергеенко. На сцене представили новую коллекцию Ulyana Sergeenko Couture, рассчитанную на период весна-лето 2019.
Светлана Ходченкова стала участницей модного показа дизайнера Ульяны Сергеенко в Париже

Помимо моделей среди тех, кто представлял коллекцию Сергеенко, оказалась и Светлана Ходченкова, что стало неожиданностью для гостей. Также на сцене присутствовала Наталья Водянова, хотя топ-модель в последнее время такие мероприятия посещает в качестве гостьи. Проходило событие в стенах Театра Мариньи, однако оно отличалось от традиционных дефиле. Модели сразу выстроились на сцене, после чего по очереди демонстрировали наряды авторства Ульяны Сергеенко.
Светлана Ходченкова стала участницей модного показа дизайнера Ульяны Сергеенко в Париже

Отмечается, что перед выходом на подиум моделей имел место показ короткометражной ленты от режиссера Эллен фон Унверт. Фотограф немецкого происхождения в своих работах акцентирует внимание на женской сексуальности, что оправдывает появление в проекте Светланы Ходченковой на одной из ведущих ролей.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:52

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мединский: Фильм “Т-34” обойдет
Принц Уильям тайно готовится стать
Виктория Романец оправдалась перед
Роман Капаклы чуть не избил Захара
Гоша Куценко сожалеет о своих изменах
Новый род древних акул получил название
Влад Соколовский не намерен вычеркивать
Светлана Ходченкова стала участницей
Елена Подкаминская забросала коллег
Людмила Максакова в годовщину смерти
Кристина Асмус показала ягодицы на
Вручение премии Фонда Высоцкого «Своя
Сестра умершей звезды «Дома-2» Полины
Виктория Дайнеко вживую спела дуэтом с
Анна Банщикова и Галина Юдашкина
Режиссёры намеренно провоцируют
Продюсер Светланы Лободы пообщалась с
Исаак Калина рассказал об особенностях
Распределение жира по частям тела
WhatsApp запретил рассылать одно и то
Юная дочь Даны Борисовой выкрасила
Звезда «Дома-2» Анастасия Лисова скоро
Сергей Лазарев показал пляжное фото с
Жительница Великобритании забеременела
Диана Шурыгина и Сергей Семенов
У ребенка Алены Савкиной будут такие же
В США умер гитарист Элвиса Пресли
Звезда «Дома-2» Ольга Солнце поведала
Любовь Успенская отправила больную дочь
Infiniti в январе запустила в России
Просмотреть все новости