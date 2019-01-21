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Звезда «Дома-2» Анастасия Лисова скоро выпустит собственную книгу

Многие зрители телепроекта «Дом-2» даже представить себе не могли, что Анастасия Лисова, прославившаяся в периметре своей легкодоступностью и не самым простым характером, уже через пару лет будет заботливой мамой и любящей женой.

Вот уже больше года девушка общается со своими подписчиками в социальной сети Instagram только на семейные или детские темы, делится с ними секретами похудения, а также рассказывает о том, как сделать любимого мужчину счастливым в период беременности, и в первые месяцы жизни ребенка.

Звезда «Дома-2» Анастасия Лисова скоро выпустит собственную книгу

В итоге у нее появилось огромное количество почитателей, которые абсолютно не знают или не вспоминают о ее жизни на реалити-шоу, и любят наблюдать за тем, как она живет.

Стоит отметить, что ранее Настя и ее муж весьма успешно вели свой YouTube-канал, где рассказывали о путешествиях и прелестях семейной жизни, но после появления дочери Мирославы времени на это стало не хватать.

Звезда «Дома-2» Анастасия Лисова скоро выпустит собственную книгу

Впрочем, судя по всему, Лисова нашла способ, как продолжать привлекать в свой микроблог новую аудиторию. А именно, она собралась написать книгу, в которой расскажет женщинам о похудении, правильном питании и принятии новой себя.

«У меня от счастья даже рот не закрывается). Я сегодня подписала контракт с книжным издательством на предмет издания своей первой книги! Мне не верится, я об этом только мечтала и вдруг вот оно!», - сообщила молодая мамочка на днях, пообещав вложить в книгу всю свой душу и опыт, дабы помочь сотням, тысячам или даже миллионам женщин стать краше, стройнее и уверенней в себе.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:48

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