Звезда «Дома-2» Анастасия Лисова скоро выпустит собственную книгу

«У меня от счастья даже рот не закрывается). Я сегодня подписала контракт с книжным издательством на предмет издания своей первой книги! Мне не верится, я об этом только мечтала и вдруг вот оно!», - сообщила молодая мамочка на днях, пообещав вложить в книгу всю свой душу и опыт, дабы помочь сотням, тысячам или даже миллионам женщин стать краше, стройнее и уверенней в себе.





Вот уже больше года девушка общается со своими подписчиками в социальной сети Instagram только на семейные или детские темы, делится с ними секретами похудения, а также рассказывает о том, как сделать любимого мужчину счастливым в период беременности, и в первые месяцы жизни ребенка.В итоге у нее появилось огромное количество почитателей, которые абсолютно не знают или не вспоминают о ее жизни на реалити-шоу, и любят наблюдать за тем, как она живет.Стоит отметить, что ранее Настя и ее муж весьма успешно вели свой YouTube-канал, где рассказывали о путешествиях и прелестях семейной жизни, но после появления дочери Мирославы времени на это стало не хватать.Впрочем, судя по всему, Лисова нашла способ, как продолжать привлекать в свой микроблог новую аудиторию. А именно, она собралась написать книгу, в которой расскажет женщинам о похудении, правильном питании и принятии новой себя.