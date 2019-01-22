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Учёные смогли изучить отрицательную ёмкость, описанную Ландау 70 лет назад

Учёные впервые смогли обнаружить и детально изучить отрицательную ёмкость, описанную когда-то советским физиком Львом Ландау. Кроме того, специалисты уже также предложили несколько возможных вариантов её использования.

Учёные смогли изучить отрицательную ёмкость, описанную Ландау 70 лет назад


Специалисты в области физики сообщили о том, что им удалось отыскать яркий пример вещества, демонстрирующего отрицательную ёмкость, то есть свойства сегнетоэлектрика. Подобное явление сравнимо с ферромагнетизмом, ведь внезапная поляризация кристаллических веществ происходит при определённых температурах при отсутствии внешнего поля. Теорию о возможном существовании такого процесса почти 70 лет назад описал советский физик Лев Ландау.

В результате совместной работе учёных из Румынии и Германии удалось установить, что та самая отрицательная ёмкость имеет место быть, более того, уже известно, что она характерна для оксида-гафния циркония. Авторы исследования уверены, что в ближайшие несколько лет применение данному эффекту обязательно найдётся, ведь с его помощью можно усилить приложенный потенциал, что, в свою очередь, позволит значительно сократить потери мощности, являющейся невыполнимым уровнем для современной электроники.



 
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Наука
Добавил: Oksana Сегодня, 08:00

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