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Трампа номинировали на «Золотую малину» за худшую актерскую игру

Президента США Дональда Трампа за худшую актерскую игру номинировали на антипремию под названием «Золотая малина». Ее вручение состоится 23 февраля. В этом году члены жюри не стали жалеть главу государства и поместили его имя в категории «Худший актер», поскольку он засветился в документальных кинокартинах «Смерть нации» и «Фаренгейт 11/9».
Трампа номинировали на «Золотую малину» за худшую актерскую игру

Наряду с Дональдом Трампом в эту категорию включены и другие знаменитые актеры, среди которых Джонни Депп и Джон Траволта. Аналогичную антипремию может получить и первая леди Меланья Трамп. Ее номинировали в подкатегории «Худшая актриса второго плана» за участие в той же киноленте «Фаренгейт 11/9».

В этом году худшими режиссерами по версии кинокритиков могут стать Джеймс Фоули, Итан Коэн, Кевин Коллони, Питер и Майкл Спириг. Отметим, что церемония традиционно проходит каждый год перед «Оскаром».



 
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Культура
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 07:00

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