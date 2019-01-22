Трампа номинировали на «Золотую малину» за худшую актерскую игру
Президента США Дональда Трампа за худшую актерскую игру номинировали на антипремию под названием «Золотая малина». Ее вручение состоится 23 февраля. В этом году члены жюри не стали жалеть главу государства и поместили его имя в категории «Худший актер», поскольку он засветился в документальных кинокартинах «Смерть нации» и «Фаренгейт 11/9».
Наряду с Дональдом Трампом в эту категорию включены и другие знаменитые актеры, среди которых Джонни Депп и Джон Траволта. Аналогичную антипремию может получить и первая леди Меланья Трамп. Ее номинировали в подкатегории «Худшая актриса второго плана» за участие в той же киноленте «Фаренгейт 11/9».
В этом году худшими режиссерами по версии кинокритиков могут стать Джеймс Фоули, Итан Коэн, Кевин Коллони, Питер и Майкл Спириг. Отметим, что церемония традиционно проходит каждый год перед «Оскаром».
Наряду с Дональдом Трампом в эту категорию включены и другие знаменитые актеры, среди которых Джонни Депп и Джон Траволта. Аналогичную антипремию может получить и первая леди Меланья Трамп. Ее номинировали в подкатегории «Худшая актриса второго плана» за участие в той же киноленте «Фаренгейт 11/9».
В этом году худшими режиссерами по версии кинокритиков могут стать Джеймс Фоули, Итан Коэн, Кевин Коллони, Питер и Майкл Спириг. Отметим, что церемония традиционно проходит каждый год перед «Оскаром».
Культура
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 07:00