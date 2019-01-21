Кристина Асмус показала ягодицы на откровенном фото
Кристина Асмус удивила поклонников демонстрацией своих ягодиц на новом откровенном фото. Соответствующий кадр появился на странице отечественной актрисы в сети Instagram.
Обычно Кристина Асмус демонстрирует в соцсети достаточно целомудренные фото, редко позволяя себе размещать кадры с пикантных фотосессий или в купальнике. В связи с этим новый снимок звезды “Интернов” несколько удивил ее многочисленных подписчиков. На новом фото актриса, отдыхающая на Мальдивах, позирует в черном закрытом купальнике, сидя при этом на кровати. Благодаря позе и ракурсу акцент приходится на ягодицы знаменитости, а также ее обнаженную спину, прикрытую распущенными волосами. В подписи к посту звезда отметила, что после новогодних праздников старается даже не смотреть в сторону еды, намекая на тарелку с продуктами, стоящую посреди постели.
Мнения подписчиков относительно фото Кристины Асмус в купальнике разделились. Кто-то назвал кадр сексуальным, а актрису — настоящей красавицей. Другие же сочли фото слишком откровенным, призвав кумира не демонстрировать свои формы таким образом. Оценить пост отметками “Мне нравится” успели более 119 тысяч юзеров.
Обычно Кристина Асмус демонстрирует в соцсети достаточно целомудренные фото, редко позволяя себе размещать кадры с пикантных фотосессий или в купальнике. В связи с этим новый снимок звезды “Интернов” несколько удивил ее многочисленных подписчиков. На новом фото актриса, отдыхающая на Мальдивах, позирует в черном закрытом купальнике, сидя при этом на кровати. Благодаря позе и ракурсу акцент приходится на ягодицы знаменитости, а также ее обнаженную спину, прикрытую распущенными волосами. В подписи к посту звезда отметила, что после новогодних праздников старается даже не смотреть в сторону еды, намекая на тарелку с продуктами, стоящую посреди постели.
Мнения подписчиков относительно фото Кристины Асмус в купальнике разделились. Кто-то назвал кадр сексуальным, а актрису — настоящей красавицей. Другие же сочли фото слишком откровенным, призвав кумира не демонстрировать свои формы таким образом. Оценить пост отметками “Мне нравится” успели более 119 тысяч юзеров.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:39