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Кристина Асмус показала ягодицы на откровенном фото

Кристина Асмус удивила поклонников демонстрацией своих ягодиц на новом откровенном фото. Соответствующий кадр появился на странице отечественной актрисы в сети Instagram.
Кристина Асмус показала ягодицы на откровенном фото

Обычно Кристина Асмус демонстрирует в соцсети достаточно целомудренные фото, редко позволяя себе размещать кадры с пикантных фотосессий или в купальнике. В связи с этим новый снимок звезды “Интернов” несколько удивил ее многочисленных подписчиков. На новом фото актриса, отдыхающая на Мальдивах, позирует в черном закрытом купальнике, сидя при этом на кровати. Благодаря позе и ракурсу акцент приходится на ягодицы знаменитости, а также ее обнаженную спину, прикрытую распущенными волосами. В подписи к посту звезда отметила, что после новогодних праздников старается даже не смотреть в сторону еды, намекая на тарелку с продуктами, стоящую посреди постели.
Кристина Асмус показала ягодицы на откровенном фото

Мнения подписчиков относительно фото Кристины Асмус в купальнике разделились. Кто-то назвал кадр сексуальным, а актрису — настоящей красавицей. Другие же сочли фото слишком откровенным, призвав кумира не демонстрировать свои формы таким образом. Оценить пост отметками “Мне нравится” успели более 119 тысяч юзеров.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:39

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