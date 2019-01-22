В России начнётся производство вариаторов японской фирмы Jatco





В рамках договора собираются производить также газомоторные силовые установки. Специальный инвестиционный контракт заключили такие компании как АвтоВАЗ, Renault, Mitsubishi, Nissan. Срок его действия составляет десять лет. Согласно предположениям, соглашение привлечёт примерно 70 млрд. руб. При этом будет создано до 2,3 тысяч дополнительных рабочих мест. Согласно контракту, в РФ займутся производством вариаторов, силовых агрегатов, а также их газомоторных модификаций.Речь ведётся касательно трансмиссии CVT7 JF015E. Её устанавливают на определённые модели Nissan, а также Renault. Пока отсутствует информация, когда начнётся производство вариаторов.