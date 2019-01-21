У ребенка Алены Савкиной будут такие же фамилия и отчество, как и у нее





Однако несколько дней назад молодой человек все решил проявить себя, отправившись в магазин, где купил для будущего наследника игрушки, боди и соски. Кроме того, он попытался наладить общение с Аленой, заявив, что хочет участвовать в воспитании своего ребенка.Сама же Савкина отреагировала на поступки Яббарова весьма скептически. Она сомневается, что экс-возлюбленный стал относиться серьезно ко всему, что с ней происходит. По ее мнению, он просто устал от того, что ведущие постоянно выставляют его в плохом свете, поэтому решил действовать.Беременная девушка поймет, что Илья поменял свое отношения только тогда, когда он сможет доказать своей нынешней избраннице, что у них нет никаких чувств друг другу. Сейчас Рита не перестает оскорблять ее и будущего ребенка, поскольку считает, что у Яббарова на первом месте не она, а они, но на самом деле это не так.Звезда телестройки утверждает, что для нее отношения с Яббаровым закончились очень давно, осталась лишь маленькая ниточка, которая их связывает – малыш, и это никак не изменить.Более того, будущая мамочка подчеркнула, что сын будет записан на ее фамилию и возьмет отчество деда. На алименты подавать она не будет, поэтому от Яббарова ей ничего не нужно, и он может не заставлять себя что-либо делать для них с ребенком.В заключении Алена отметила, что, о какой серьезности может идти речь, если Илья в открытую ей заявляет: «Какое бы имя ты ни дала, я буду звать сына Владимиром». Беременная участница уверена, что будущему отцу абсолютно все равно, какую фамилию будет носить его сын и где он будет жить, а потому ее решение окончательное.