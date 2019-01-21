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У ребенка Алены Савкиной будут такие же фамилия и отчество, как и у нее

Совсем немного времени остается до того момента, как участница телепроекта «Дом-2» Алена Савкина впервые станет мамой. Девушка родит сына от Ильи Яббарова, который всю беременность никак ей не помогал, находясь в отношениях с Маргаритой Ларченко.

Однако несколько дней назад молодой человек все решил проявить себя, отправившись в магазин, где купил для будущего наследника игрушки, боди и соски. Кроме того, он попытался наладить общение с Аленой, заявив, что хочет участвовать в воспитании своего ребенка.

У ребенка Алены Савкиной будут такие же фамилия и отчество, как и у нее

Сама же Савкина отреагировала на поступки Яббарова весьма скептически. Она сомневается, что экс-возлюбленный стал относиться серьезно ко всему, что с ней происходит. По ее мнению, он просто устал от того, что ведущие постоянно выставляют его в плохом свете, поэтому решил действовать.

Беременная девушка поймет, что Илья поменял свое отношения только тогда, когда он сможет доказать своей нынешней избраннице, что у них нет никаких чувств друг другу. Сейчас Рита не перестает оскорблять ее и будущего ребенка, поскольку считает, что у Яббарова на первом месте не она, а они, но на самом деле это не так.

У ребенка Алены Савкиной будут такие же фамилия и отчество, как и у нее

Звезда телестройки утверждает, что для нее отношения с Яббаровым закончились очень давно, осталась лишь маленькая ниточка, которая их связывает – малыш, и это никак не изменить.

Более того, будущая мамочка подчеркнула, что сын будет записан на ее фамилию и возьмет отчество деда. На алименты подавать она не будет, поэтому от Яббарова ей ничего не нужно, и он может не заставлять себя что-либо делать для них с ребенком.

У ребенка Алены Савкиной будут такие же фамилия и отчество, как и у нее

В заключении Алена отметила, что, о какой серьезности может идти речь, если Илья в открытую ей заявляет: «Какое бы имя ты ни дала, я буду звать сына Владимиром». Беременная участница уверена, что будущему отцу абсолютно все равно, какую фамилию будет носить его сын и где он будет жить, а потому ее решение окончательное.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:20

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