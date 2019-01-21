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Мединский: Фильм “Т-34” обойдет “Пиратов Карибского моря” по кассовым сборам

Владимир Мединский выразил надежду на то, что ленте “Т-34” производства России удастся обойти “Пиратов Карибского моря” по размеру кассовых сборов. Тогда, уверен глава Минкультуры, фильм сможет оказаться вторым после “Движения вверх”.
Мединский: Фильм “Т-34” обойдет “Пиратов Карибского моря” по кассовым сборам

Мединский отметил, что с начала 2019 посетить кинотеатры РФ успели порядка 21 млн граждан. При этом порядка 70% кассовых сборов пришлось на отечественные проекты. Ленте “Т-34” удалось выручить 2 млрд рублей и министр убежден, что фильм сможет оказаться вторым в РФ по объему дохода, обогнав ряд голливудских лент. Позади военная кинокартина должна оставить даже “Пиратов Карибского моря”, настаивает глава Минкультуры.

В ведомстве желают, чтобы отечественное кино для зрителя предлагалось в разнообразных жанрах. В будущем министерство намеревается для уик-эндов подбирать такой перечень российских фильмов, чтобы жители страны имели возможность максимально приятно провести свои выходные дни.



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 22:00

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